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التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس

نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية اليوم

نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.

من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.

وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

أوبك+ النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.

من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.

وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:31 PM

التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس

نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.

من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.

وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

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