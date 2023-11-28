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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الأرجنتين

عقدا جلسة مباحثات استعرضا فيها العلاقات بين البلدَيْن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين، سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر سان مارتين بمقر الخارجية الأرجنتينية، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية والتجارة الدولية، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، استعرضا فيها العلاقات السعودية – الأرجنتينية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتَيْن الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف، كما تطرقا إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدَيْن في كل ما يخدم المصالح المشتركة.

وتناولا جهود البلدَيْن في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وأهمية تكثيف العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمنع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليَّيْن.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، وكل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الأرجنتين
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين، سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر سان مارتين بمقر الخارجية الأرجنتينية، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية والتجارة الدولية، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، استعرضا فيها العلاقات السعودية – الأرجنتينية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتَيْن الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف، كما تطرقا إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدَيْن في كل ما يخدم المصالح المشتركة.

وتناولا جهود البلدَيْن في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وأهمية تكثيف العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمنع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليَّيْن.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، وكل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
09:27 PM

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الأرجنتين

عقدا جلسة مباحثات استعرضا فيها العلاقات بين البلدَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بوينس آيرس
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين، سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر سان مارتين بمقر الخارجية الأرجنتينية، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية والتجارة الدولية، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، استعرضا فيها العلاقات السعودية – الأرجنتينية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتَيْن الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف، كما تطرقا إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدَيْن في كل ما يخدم المصالح المشتركة.

وتناولا جهود البلدَيْن في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وأهمية تكثيف العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمنع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليَّيْن.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، وكل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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