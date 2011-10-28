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الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

بعد نصيحة الأطباء له بالحجر الطوعي

ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة.

وأضافت أن حالة الرئيس الصحية مستقرة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت الماضي أن الأطباء نصحوا "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام ابتداء من السبت.

وبيّن مصدر في اليوم نفسه، أن النصيحة أتت بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

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الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري
سبق

ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة.

وأضافت أن حالة الرئيس الصحية مستقرة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت الماضي أن الأطباء نصحوا "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام ابتداء من السبت.

وبيّن مصدر في اليوم نفسه، أن النصيحة أتت بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
07:55 PM

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

بعد نصيحة الأطباء له بالحجر الطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة.

وأضافت أن حالة الرئيس الصحية مستقرة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت الماضي أن الأطباء نصحوا "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام ابتداء من السبت.

وبيّن مصدر في اليوم نفسه، أن النصيحة أتت بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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