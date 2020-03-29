"كبار العلماء" عن هجمات الحوثي: إنهم خارج المسار الإنساني المتوحد لمواجهة كورونا

قالت: جريمتهم تؤكّد المأزق الكبير الذي تعيشه هذه العصابة ومن ورائها النظام الإيراني

أدانت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخين باليستيين باتجاه أحياء سكنية بمدينتَي الرياض وجازان، حيث باءت هذه الهجمات - بفضل الله - ثم بتصدّي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لها بالفشل.

وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم، أن هذه الهجمات العبثية تؤكّد المأزق الكبير الذي تعيشه هذه العصابة ومن ورائها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه الميليشيا خارج المسار الإنساني؛ فبينما العالم يتوحّد في مواجهة جائحة كورونا تقوم هذه الميليشيا بتنفيذ جرائمها المردودة عليها بفضل الله، قال الله تعالى: (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ).

وختمت الأمانة العامة بيانها: بأن شعب المملكة والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان بفضل الله ثم بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.