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"إنفوجرافيك".. ضبط 2662 جهازًا كهربائيًّا مخالفًا خلال جولات رقابية على 3 مناطق

نفَّذتها جهات حكومية عدة للتأكد من التزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس المعتمدة

نفَّذت جهات حكومية عدة جولات رقابية على مستودعات الأجهزة المنزلية للتأكد من التزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتم ضبط 2662 منتجًا مخالفًا.

وفي التفاصيل، شملت الجولات 3 مناطق في السعودية، هي: الوسطى 47 مستودعًا، الشرقية 10 مستودعات، مكة المكرمة 64 مستودعًا. وأسفرت عن الكشف على 121 مستودعًا، منها 101 مطابق، و2662 من المنتجات المضبوطة و20 مستودعًا غير مطابق. والأجهزة المستهدفة هي: المكيفات، المجففات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات.

وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).

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"إنفوجرافيك".. ضبط 2662 جهازًا كهربائيًّا مخالفًا خلال جولات رقابية على 3 مناطق
سبق

نفَّذت جهات حكومية عدة جولات رقابية على مستودعات الأجهزة المنزلية للتأكد من التزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتم ضبط 2662 منتجًا مخالفًا.

وفي التفاصيل، شملت الجولات 3 مناطق في السعودية، هي: الوسطى 47 مستودعًا، الشرقية 10 مستودعات، مكة المكرمة 64 مستودعًا. وأسفرت عن الكشف على 121 مستودعًا، منها 101 مطابق، و2662 من المنتجات المضبوطة و20 مستودعًا غير مطابق. والأجهزة المستهدفة هي: المكيفات، المجففات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات.

وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:02 PM

"إنفوجرافيك".. ضبط 2662 جهازًا كهربائيًّا مخالفًا خلال جولات رقابية على 3 مناطق

نفَّذتها جهات حكومية عدة للتأكد من التزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفَّذت جهات حكومية عدة جولات رقابية على مستودعات الأجهزة المنزلية للتأكد من التزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتم ضبط 2662 منتجًا مخالفًا.

وفي التفاصيل، شملت الجولات 3 مناطق في السعودية، هي: الوسطى 47 مستودعًا، الشرقية 10 مستودعات، مكة المكرمة 64 مستودعًا. وأسفرت عن الكشف على 121 مستودعًا، منها 101 مطابق، و2662 من المنتجات المضبوطة و20 مستودعًا غير مطابق. والأجهزة المستهدفة هي: المكيفات، المجففات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات.

وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).

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