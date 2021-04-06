جازان.. إيقاف سوق الأربعاء الشعبي بـ"العيدابي"

حتى إشعار آخر

أعلنت محافظة العيدابي بمنطقة جازان، إيقاف نشاط السوق الشعبي الذي يقام كل أربعاء حتى إشعار آخر، دون ذكر سبب الإيقاف.

وجاء قرار الإيقاف عبر حساب المحافظة الرسمي في تويتر، حيث نشرت "‏عاجل.. إيقاف سوق الأربعاء الشعبي بمحافظة العيدابي حتى إشعار آخر".

"سبق" تواصلت مع أمانة منطقة جازان لمعرفة تفاصيل إيقاف السوق، وما هي الأسباب؟ ومتى سيعاود نشاطه؟ وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.