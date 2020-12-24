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الهولندي "داني ماكيلي" يقود مباراة السوبر السعودي .. بين الهلال والفيصلي

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة مباراة السوبر السعودي 2021 / 2022 م والتي تجمع الهلال بطل الدوري ونظيره الفيصلي بطل مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

وستُقام النسخة الثامنة من البطولة في 6 يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفاز الهلال ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي للعام الثاني على التوالي، أما الفيصلي الذي يظهر في مباراة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، فاستطاع خطف بطولة كأس الملك عقب فوز مثير على التعاون 3-2 في المباراة النهائية.

الهلال الفيصلي كأس السوبر السوبر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهولندي "داني ماكيلي" يقود مباراة السوبر السعودي .. بين الهلال والفيصلي
سبق

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة مباراة السوبر السعودي 2021 / 2022 م والتي تجمع الهلال بطل الدوري ونظيره الفيصلي بطل مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

وستُقام النسخة الثامنة من البطولة في 6 يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفاز الهلال ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي للعام الثاني على التوالي، أما الفيصلي الذي يظهر في مباراة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، فاستطاع خطف بطولة كأس الملك عقب فوز مثير على التعاون 3-2 في المباراة النهائية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:44 PM

الهولندي "داني ماكيلي" يقود مباراة السوبر السعودي .. بين الهلال والفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة مباراة السوبر السعودي 2021 / 2022 م والتي تجمع الهلال بطل الدوري ونظيره الفيصلي بطل مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

وستُقام النسخة الثامنة من البطولة في 6 يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفاز الهلال ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي للعام الثاني على التوالي، أما الفيصلي الذي يظهر في مباراة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، فاستطاع خطف بطولة كأس الملك عقب فوز مثير على التعاون 3-2 في المباراة النهائية.

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