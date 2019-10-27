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بالصور.. يخت سياحي غريب وعجيب للأغنياء فقط.. هذه مواصفاته

يحتوي على بيئة طبيعية وغابة وحيوانات وقصر وبركان

قامت إحدى الشركات الإنجليزية بتصميم يخت أسطوري وغريب تم تخصيصه لأصحاب الملايين فقط، ووضعته على شاطئ البحر بطول 90 مترًا.

ويحتوي اليخت الأسطوري على بيئة طبيعية وغابة وحيوانات وقصر وبركان يدفع المياه إلى حوض السباحة؛ حیث أكواخ الغابة الخضراء، وقد أطلقت الشركة على اليخت اسم "فردوس"؛ نسبة إلى جزيرة الفردوس الاستوائية.

كما يوجد في اليخت شاطئ بحري في الجزء الخلفي، وبه أربعة أجنحة لكبار الشخصيات، وقد تم تجهيزه بكل لقطات ثلاثية الأبعاد، كما يوجد به مركز كبير للنادي الصحي والاسترخاء، وجناح لمالك اليخت مرتبط بالبركان يوصف بالروعة.

بالإضافة إلى ما سبق يضم اليخت مطعمًا كبيرًا ودار سينما ومكتبة، وغرفة ألعاب وصالة للجیم، ومسرحًا ومهبطًا للطائرات، وملحق به أربعة قوارب سعة 15 راكبًا، فيما يتسع اليخت في مجمله إلى 100 راكب.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالصور.. يخت سياحي غريب وعجيب للأغنياء فقط.. هذه مواصفاته
سبق

قامت إحدى الشركات الإنجليزية بتصميم يخت أسطوري وغريب تم تخصيصه لأصحاب الملايين فقط، ووضعته على شاطئ البحر بطول 90 مترًا.

ويحتوي اليخت الأسطوري على بيئة طبيعية وغابة وحيوانات وقصر وبركان يدفع المياه إلى حوض السباحة؛ حیث أكواخ الغابة الخضراء، وقد أطلقت الشركة على اليخت اسم "فردوس"؛ نسبة إلى جزيرة الفردوس الاستوائية.

كما يوجد في اليخت شاطئ بحري في الجزء الخلفي، وبه أربعة أجنحة لكبار الشخصيات، وقد تم تجهيزه بكل لقطات ثلاثية الأبعاد، كما يوجد به مركز كبير للنادي الصحي والاسترخاء، وجناح لمالك اليخت مرتبط بالبركان يوصف بالروعة.

بالإضافة إلى ما سبق يضم اليخت مطعمًا كبيرًا ودار سينما ومكتبة، وغرفة ألعاب وصالة للجیم، ومسرحًا ومهبطًا للطائرات، وملحق به أربعة قوارب سعة 15 راكبًا، فيما يتسع اليخت في مجمله إلى 100 راكب.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
05:46 PM

بالصور.. يخت سياحي غريب وعجيب للأغنياء فقط.. هذه مواصفاته

يحتوي على بيئة طبيعية وغابة وحيوانات وقصر وبركان

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خالد خليل - الرياض
24
11,123

قامت إحدى الشركات الإنجليزية بتصميم يخت أسطوري وغريب تم تخصيصه لأصحاب الملايين فقط، ووضعته على شاطئ البحر بطول 90 مترًا.

ويحتوي اليخت الأسطوري على بيئة طبيعية وغابة وحيوانات وقصر وبركان يدفع المياه إلى حوض السباحة؛ حیث أكواخ الغابة الخضراء، وقد أطلقت الشركة على اليخت اسم "فردوس"؛ نسبة إلى جزيرة الفردوس الاستوائية.

كما يوجد في اليخت شاطئ بحري في الجزء الخلفي، وبه أربعة أجنحة لكبار الشخصيات، وقد تم تجهيزه بكل لقطات ثلاثية الأبعاد، كما يوجد به مركز كبير للنادي الصحي والاسترخاء، وجناح لمالك اليخت مرتبط بالبركان يوصف بالروعة.

بالإضافة إلى ما سبق يضم اليخت مطعمًا كبيرًا ودار سينما ومكتبة، وغرفة ألعاب وصالة للجیم، ومسرحًا ومهبطًا للطائرات، وملحق به أربعة قوارب سعة 15 راكبًا، فيما يتسع اليخت في مجمله إلى 100 راكب.

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