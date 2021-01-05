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"فيفاء فوق السحاب".. قصة صورة شهيرة ورفض حق ملكية برواية صاحبها

قال: لم أتوقع الانتشار وردود الأفعال المصاحبة.. المنظر اعتيادي لأهالي المنطقة

لقيت صورة التقطها حامد بن جابر المالكي، انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر الصورة محافظة فيفاء فوق السحاب، من جبل طلان.

وتفاصيل الصورة كما يرويها "المالكي": تم التقاطها من جبل طلان بمحافظة الداير بني مالك في تمام الساعة 1:40 صباحًا، مع بداية العام الميلادي الجديد.

وقال "المالكي": "التقطت الصورة بكاميرا هاتفي المحمول (أيفون 12 برو ماكس)، وكانت صورة عفوية، ولم أتوقع الانتشار وردود الفعل التي صاحبته؛ فالمنظر اعتيادي، وشبه يومي بالنسبة لأهالي المحافظة".

وعن عدم وضع حقوق المصور وتداولها دون الإشارة إليه؛ أبان "المالكي" أنه تعمّد ذلك لتكون الصورة بدون حقوق لتبقى جميلة للمشاهد، وتقديم جمال المحافظة، وطبيعة وطننا الغالي قبل أي مصلحة شخصية.

وكانت الصورة قد لقيت رواجًا واسعًا عبر وسائل التواصل والإعلام المختلفة، متحدثين عن جمال الصورة، وبديع خلق الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيفاء فوق السحاب".. قصة صورة شهيرة ورفض حق ملكية برواية صاحبها
سبق

لقيت صورة التقطها حامد بن جابر المالكي، انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر الصورة محافظة فيفاء فوق السحاب، من جبل طلان.

وتفاصيل الصورة كما يرويها "المالكي": تم التقاطها من جبل طلان بمحافظة الداير بني مالك في تمام الساعة 1:40 صباحًا، مع بداية العام الميلادي الجديد.

وقال "المالكي": "التقطت الصورة بكاميرا هاتفي المحمول (أيفون 12 برو ماكس)، وكانت صورة عفوية، ولم أتوقع الانتشار وردود الفعل التي صاحبته؛ فالمنظر اعتيادي، وشبه يومي بالنسبة لأهالي المحافظة".

وعن عدم وضع حقوق المصور وتداولها دون الإشارة إليه؛ أبان "المالكي" أنه تعمّد ذلك لتكون الصورة بدون حقوق لتبقى جميلة للمشاهد، وتقديم جمال المحافظة، وطبيعة وطننا الغالي قبل أي مصلحة شخصية.

وكانت الصورة قد لقيت رواجًا واسعًا عبر وسائل التواصل والإعلام المختلفة، متحدثين عن جمال الصورة، وبديع خلق الله.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:19 AM

"فيفاء فوق السحاب".. قصة صورة شهيرة ورفض حق ملكية برواية صاحبها

قال: لم أتوقع الانتشار وردود الأفعال المصاحبة.. المنظر اعتيادي لأهالي المنطقة

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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2,907

لقيت صورة التقطها حامد بن جابر المالكي، انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر الصورة محافظة فيفاء فوق السحاب، من جبل طلان.

وتفاصيل الصورة كما يرويها "المالكي": تم التقاطها من جبل طلان بمحافظة الداير بني مالك في تمام الساعة 1:40 صباحًا، مع بداية العام الميلادي الجديد.

وقال "المالكي": "التقطت الصورة بكاميرا هاتفي المحمول (أيفون 12 برو ماكس)، وكانت صورة عفوية، ولم أتوقع الانتشار وردود الفعل التي صاحبته؛ فالمنظر اعتيادي، وشبه يومي بالنسبة لأهالي المحافظة".

وعن عدم وضع حقوق المصور وتداولها دون الإشارة إليه؛ أبان "المالكي" أنه تعمّد ذلك لتكون الصورة بدون حقوق لتبقى جميلة للمشاهد، وتقديم جمال المحافظة، وطبيعة وطننا الغالي قبل أي مصلحة شخصية.

وكانت الصورة قد لقيت رواجًا واسعًا عبر وسائل التواصل والإعلام المختلفة، متحدثين عن جمال الصورة، وبديع خلق الله.

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