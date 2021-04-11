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"بوزكير" يدعو مجلس الأمن إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

خلال زيارة قام بها على الحدود التركية - السورية

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير؛ مجلس الأمن، إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير؛ للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية - السورية.

وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرّح به، مبيناً أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بوزكير" يدعو مجلس الأمن إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
سبق

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير؛ مجلس الأمن، إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير؛ للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية - السورية.

وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرّح به، مبيناً أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:27 AM

"بوزكير" يدعو مجلس الأمن إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

خلال زيارة قام بها على الحدود التركية - السورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير؛ مجلس الأمن، إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير؛ للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية - السورية.

وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرّح به، مبيناً أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.

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