وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرّح به، مبيناً أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير؛ للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية - السورية.

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير؛ مجلس الأمن، إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

"بوزكير" يدعو مجلس الأمن إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-11 دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير؛ مجلس الأمن، إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير؛ للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية - السورية. وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرّح به، مبيناً أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 08:27 AM

"بوزكير" يدعو مجلس الأمن إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا خلال زيارة قام بها على الحدود التركية - السورية





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دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير؛ مجلس الأمن، إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير؛ للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية - السورية.

وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرّح به، مبيناً أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.