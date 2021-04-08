"الحمل سَبَق الجرعة الثانية" و"7 أيام فقط فاصلة بين لقاحي فايزر".. الصحة توضّح

الوزارة تُواصل دورها التوعوي وسيل الأسئلة المختلفة وجد تفاعلًا سريعًا عبر "937"

واصلت وزارة الصحة أدوارها التوعوية حول لقاحات كورونا؛ حيث تلقى حساب "937" على تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وكالمعتاد، سيلًا من الأسئلة المختلفة، التي وجدت تفاعلًا سريعًا من القائمين على الحساب التوعوي؛ حيث كان أبرزها ما تَطَرّقت إليه إحدى المغردات حول أهمية عمل مسحة قبل الحصول على اللقاح؛ حيث أكدت الصحة أنه لا داعي لذلك عند عدم الاشتباه.

ومن جهة أخرى نفَت وزارة الصحة تقليص الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح فايزر ضد كورونا إلى سبعة أيام؛ موضحة مجددًا أنه "بناءً على التوصيات الحالية: يعطى لقاح فايزر- بيونتيك جرعتين بفاصل ٦ أسابيع".

ورد الحساب التوعوي على سؤال آخر حول حدوث حمل قبيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح؛ مؤكدًا أنه بناء على التوصيات العلمية الحالية؛ فإنه بشكل عام لا مانع للمرأة من أخذ اللقاح قبل الحمل؛ حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح، وفي حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية؛ فإنه يتم تأجيل الجرعة؛ حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح. ولا يستدعي الأمر تأجيل الحمل بعد اكتمال الجرعات".