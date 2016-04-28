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أمام الارتفاع المتسارع لإصابات "كورونا".. مصر تشدد الإجراءات الوقائية

الحكومة حظرت إقامة الفعاليات الجماهيرية

منعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية، وأغلقت الكافيهات والمولات المخالفة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخصوصاً خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بالفيروس، وفقاً لـ"الشرق".

ودعا "مدبولي" إلى العمل على توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، للتوسع في عملية التطعيم للمواطنين.

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أمام الارتفاع المتسارع لإصابات "كورونا".. مصر تشدد الإجراءات الوقائية
سبق

منعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية، وأغلقت الكافيهات والمولات المخالفة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخصوصاً خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بالفيروس، وفقاً لـ"الشرق".

ودعا "مدبولي" إلى العمل على توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، للتوسع في عملية التطعيم للمواطنين.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
04:30 PM

أمام الارتفاع المتسارع لإصابات "كورونا".. مصر تشدد الإجراءات الوقائية

الحكومة حظرت إقامة الفعاليات الجماهيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية، وأغلقت الكافيهات والمولات المخالفة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخصوصاً خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بالفيروس، وفقاً لـ"الشرق".

ودعا "مدبولي" إلى العمل على توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، للتوسع في عملية التطعيم للمواطنين.

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