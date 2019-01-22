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بحضور 178 مشاركاً .. "النظيم والجنادرية" تنظم ورشة "وثق أحلى اللحظات باحترافية"

استعرضت خصائص التصوير بالجوال .. وخطوات التقاط الصورة ومعالجتها بجودة عالية

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية ورشة تطبيقية بعنوان: "التصوير بالجوال .. وثق أحلى اللحظات باحترافية"، حضرها 178 مشاركاً وذلك عبر منصة الـ ZOOM.

وفي التفاصيل، هدفت الورشة إلى استعراض أدوات التقاط الصورة باحترافية عبر الجوال، حيث إن إتقان فن التصوير بالجوال يلزم اتباع طرق وخطوات معينة خلال التقاط الصور، فطريقة التقاط الصور هي أساس تعلم فن التصوير بالجوال، ومن الممكن اقتناء أغلى أنواع الجوالات ومع ذلك الحصول على صور بجودة غير مناسبة.

ودارت محاور ورشة التصوير بالجوال حول التعرف على خصائص كاميرا الهاتف وطريقة استخدام الكاميرا، تكوين الصور وأنواع الزوايا وطريقة التصوير الأفضل، معالجة الصور بتطبيقات الجوال والاقتصاص والتصدير بأفضل طريقة.

وقدم الورشة ماجد بن عبدالله المنيع المدرب المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني، مصور مهني درجة أولى، مدرب في التصوير الفوتوغرافي من عام 2010م، وتخرج على يده مصورون لهم اسم كبير الآن في عالم التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى اعتماد من الأكاديمية الدولية للاستشارات والتدريب، وممارس معتمد في التعلم السريع من مركز التعلم السريع - أمريكا.

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بحضور 178 مشاركاً .. "النظيم والجنادرية" تنظم ورشة "وثق أحلى اللحظات باحترافية"
سبق

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية ورشة تطبيقية بعنوان: "التصوير بالجوال .. وثق أحلى اللحظات باحترافية"، حضرها 178 مشاركاً وذلك عبر منصة الـ ZOOM.

وفي التفاصيل، هدفت الورشة إلى استعراض أدوات التقاط الصورة باحترافية عبر الجوال، حيث إن إتقان فن التصوير بالجوال يلزم اتباع طرق وخطوات معينة خلال التقاط الصور، فطريقة التقاط الصور هي أساس تعلم فن التصوير بالجوال، ومن الممكن اقتناء أغلى أنواع الجوالات ومع ذلك الحصول على صور بجودة غير مناسبة.

ودارت محاور ورشة التصوير بالجوال حول التعرف على خصائص كاميرا الهاتف وطريقة استخدام الكاميرا، تكوين الصور وأنواع الزوايا وطريقة التصوير الأفضل، معالجة الصور بتطبيقات الجوال والاقتصاص والتصدير بأفضل طريقة.

وقدم الورشة ماجد بن عبدالله المنيع المدرب المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني، مصور مهني درجة أولى، مدرب في التصوير الفوتوغرافي من عام 2010م، وتخرج على يده مصورون لهم اسم كبير الآن في عالم التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى اعتماد من الأكاديمية الدولية للاستشارات والتدريب، وممارس معتمد في التعلم السريع من مركز التعلم السريع - أمريكا.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:31 AM

بحضور 178 مشاركاً .. "النظيم والجنادرية" تنظم ورشة "وثق أحلى اللحظات باحترافية"

استعرضت خصائص التصوير بالجوال .. وخطوات التقاط الصورة ومعالجتها بجودة عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية ورشة تطبيقية بعنوان: "التصوير بالجوال .. وثق أحلى اللحظات باحترافية"، حضرها 178 مشاركاً وذلك عبر منصة الـ ZOOM.

وفي التفاصيل، هدفت الورشة إلى استعراض أدوات التقاط الصورة باحترافية عبر الجوال، حيث إن إتقان فن التصوير بالجوال يلزم اتباع طرق وخطوات معينة خلال التقاط الصور، فطريقة التقاط الصور هي أساس تعلم فن التصوير بالجوال، ومن الممكن اقتناء أغلى أنواع الجوالات ومع ذلك الحصول على صور بجودة غير مناسبة.

ودارت محاور ورشة التصوير بالجوال حول التعرف على خصائص كاميرا الهاتف وطريقة استخدام الكاميرا، تكوين الصور وأنواع الزوايا وطريقة التصوير الأفضل، معالجة الصور بتطبيقات الجوال والاقتصاص والتصدير بأفضل طريقة.

وقدم الورشة ماجد بن عبدالله المنيع المدرب المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني، مصور مهني درجة أولى، مدرب في التصوير الفوتوغرافي من عام 2010م، وتخرج على يده مصورون لهم اسم كبير الآن في عالم التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى اعتماد من الأكاديمية الدولية للاستشارات والتدريب، وممارس معتمد في التعلم السريع من مركز التعلم السريع - أمريكا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,783
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,616
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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