دراسة: لقاحا "فايزر" و"موديرنا" قد يوفران حماية مدى الحياة من "كورونا"

متلقيهما أظهروا استجابة مناعية قوية ومستمرة

خلصت دراسة جديدة نُشِرت اليوم الاثنين، في مجلة "نيتشر" العملية إلى أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" قد يوفران حماية مدى الحياة ضد فيروس كورونا.

وذكرت الدراسة أن متلقي لقاح "فايزر" أو "موديرنا" يمكن أن يتمتعوا بمناعة طويلة الأمد لسنوات أو ربما لبقية حياتهم، وقد لا يحتاجون حتى إلى لقاحات معززة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضح الباحثون المشاركون في الدراسة أن الأشخاص الذين تلقوا أياً من الجرعتين، التي تستخدم تقنية "إم آر إن أيه" كانت لديهم استجابات مناعية قوية ومستمرة، كما أنتجت اللقاحات مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد ثلاثة أنواع من الفيروس.

من جهته، اعتبر مؤلف الدراسة الدكتور علي اليبيدي، اختصاصي المناعة في جامعة واشنطن، أنها تعد علامة جيدة على مدى قوة مناعة الإنسان من هذا اللقاح.