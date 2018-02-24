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إنقاذ شاب علق في جبال الديسة  بتبوك على ارتفاع 1500م

نُقل للمستشفى بطائرة إنقاذ جوي

أنقذ الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بالتعاون مع قاعدة الملك فيصل الجوية، مواطنا علق في مرتفعات جبال مركز الديسة بعد أن أصيب بكسر في قدمه ولم يتمكن من النزول .

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبد العزيز بن فرحان الشمري، أنه في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الجمعة الموافق 7-6-1439 وردنا بلاغ يفيد بوجود شخص مصاب عالق في أحد الجبال الوعرة في مركز الديسة والتي تبعد حوالي 120 كم شرق محافظة ضباء، فتم إرسال فرق الإنقاذ ومساندتها بفرقة إنقاذ جبلي من قوة طوارئ الدفاع المدني بتبوك.

وأضاف أنه عند الوصول تبين أن المحتجز وهو سعودي الجنسية كان عالقاً على بعد 1500 متر تقريباً أعلى أحد الجبال وبالرغم من صعوبة الوصول إلى المحتجز بسبب وعورة المنطقة وانزلاقها تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه لتقييم الموقف وتحديد آلية إنزاله بشكل مناسب، حيث اتضح أنه مصاب بكسر في الساق وجروح متفرقة وجد أنه من الصعب إنزاله في ظل تضاريس المنطقة مما استدعى الأمر إلى طلب طائرة إنقاذ جوي من قبل قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك فتم تأمين المواطن المحتجز بكل ما يحتاجه والوقوف معه حتى وصول الطائرة.

وأضاف: وفي صبيحة هذا اليوم السبت وصلت الطائرة للموقع فتم نقل المصاب من قبل رجال الإنقاذ بواسطة النقالة إلى ارتفاع 50 مترا أعلى الجبل مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة وبكفاءة عالية لتتمكن الطائرة من نقل المواطن إلى أحد المستشفيات بمدينة تبوك.

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إنقاذ شاب علق في جبال الديسة  بتبوك على ارتفاع 1500م
سبق

أنقذ الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بالتعاون مع قاعدة الملك فيصل الجوية، مواطنا علق في مرتفعات جبال مركز الديسة بعد أن أصيب بكسر في قدمه ولم يتمكن من النزول .

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبد العزيز بن فرحان الشمري، أنه في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الجمعة الموافق 7-6-1439 وردنا بلاغ يفيد بوجود شخص مصاب عالق في أحد الجبال الوعرة في مركز الديسة والتي تبعد حوالي 120 كم شرق محافظة ضباء، فتم إرسال فرق الإنقاذ ومساندتها بفرقة إنقاذ جبلي من قوة طوارئ الدفاع المدني بتبوك.

وأضاف أنه عند الوصول تبين أن المحتجز وهو سعودي الجنسية كان عالقاً على بعد 1500 متر تقريباً أعلى أحد الجبال وبالرغم من صعوبة الوصول إلى المحتجز بسبب وعورة المنطقة وانزلاقها تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه لتقييم الموقف وتحديد آلية إنزاله بشكل مناسب، حيث اتضح أنه مصاب بكسر في الساق وجروح متفرقة وجد أنه من الصعب إنزاله في ظل تضاريس المنطقة مما استدعى الأمر إلى طلب طائرة إنقاذ جوي من قبل قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك فتم تأمين المواطن المحتجز بكل ما يحتاجه والوقوف معه حتى وصول الطائرة.

وأضاف: وفي صبيحة هذا اليوم السبت وصلت الطائرة للموقع فتم نقل المصاب من قبل رجال الإنقاذ بواسطة النقالة إلى ارتفاع 50 مترا أعلى الجبل مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة وبكفاءة عالية لتتمكن الطائرة من نقل المواطن إلى أحد المستشفيات بمدينة تبوك.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
04:30 PM

إنقاذ شاب علق في جبال الديسة  بتبوك على ارتفاع 1500م

نُقل للمستشفى بطائرة إنقاذ جوي

A A A
نواف الغضوري - تبوك
17
12,362

أنقذ الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بالتعاون مع قاعدة الملك فيصل الجوية، مواطنا علق في مرتفعات جبال مركز الديسة بعد أن أصيب بكسر في قدمه ولم يتمكن من النزول .

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبد العزيز بن فرحان الشمري، أنه في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الجمعة الموافق 7-6-1439 وردنا بلاغ يفيد بوجود شخص مصاب عالق في أحد الجبال الوعرة في مركز الديسة والتي تبعد حوالي 120 كم شرق محافظة ضباء، فتم إرسال فرق الإنقاذ ومساندتها بفرقة إنقاذ جبلي من قوة طوارئ الدفاع المدني بتبوك.

وأضاف أنه عند الوصول تبين أن المحتجز وهو سعودي الجنسية كان عالقاً على بعد 1500 متر تقريباً أعلى أحد الجبال وبالرغم من صعوبة الوصول إلى المحتجز بسبب وعورة المنطقة وانزلاقها تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه لتقييم الموقف وتحديد آلية إنزاله بشكل مناسب، حيث اتضح أنه مصاب بكسر في الساق وجروح متفرقة وجد أنه من الصعب إنزاله في ظل تضاريس المنطقة مما استدعى الأمر إلى طلب طائرة إنقاذ جوي من قبل قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك فتم تأمين المواطن المحتجز بكل ما يحتاجه والوقوف معه حتى وصول الطائرة.

وأضاف: وفي صبيحة هذا اليوم السبت وصلت الطائرة للموقع فتم نقل المصاب من قبل رجال الإنقاذ بواسطة النقالة إلى ارتفاع 50 مترا أعلى الجبل مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة وبكفاءة عالية لتتمكن الطائرة من نقل المواطن إلى أحد المستشفيات بمدينة تبوك.

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