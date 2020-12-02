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الحسم تأجل إلى موقعة جدة.. الشباب والاتحاد "حبايب"

في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

لحق الاتحاد السعودي بالتعادل الإيجابي 2/2 أمام مستضيفه الشباب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية ) لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى اتحادياً مستوى ونتيجة، حيث كان المبادر في التسجيل عند الدقيقة 11 عن طريق "رومارينهو ".

وأهدر نواف العابد فرصة التعديل للشباب عند الدقيقة 20، كما ضلت تسديدة "بانيغا" طريق مرمى الاتحاد عند الدقيقة 43.

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 49 عاد الشباب للمباراة وعدل "جوانكا" النتيجة ،بعد استثماره لعرضية عبدالله الحمدان المثالية.

عند الدقيقة 55 أضاع "بانيغا" ركلة جزاء للشباب، بعد أن تصدى لها حارس الاتحاد "غروهي".


وعند الدقيقة 79 أضاف "آيغور" الهدف الثاني للشباب، لكن سرعان ماعادل

"رودريغيز" النتيجة للاتحاد من كرة مرتدة سريعة عند الدقيقة 82.

بتلك النتيجة لازالت الفرصة قائمة للطرفين للتأهل للنهائي العربي الكبير، حينما يلتقيان في 4 يناير2021 المقبل، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحسم تأجل إلى موقعة جدة.. الشباب والاتحاد "حبايب"
سبق

لحق الاتحاد السعودي بالتعادل الإيجابي 2/2 أمام مستضيفه الشباب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية ) لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى اتحادياً مستوى ونتيجة، حيث كان المبادر في التسجيل عند الدقيقة 11 عن طريق "رومارينهو ".

وأهدر نواف العابد فرصة التعديل للشباب عند الدقيقة 20، كما ضلت تسديدة "بانيغا" طريق مرمى الاتحاد عند الدقيقة 43.

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 49 عاد الشباب للمباراة وعدل "جوانكا" النتيجة ،بعد استثماره لعرضية عبدالله الحمدان المثالية.

عند الدقيقة 55 أضاع "بانيغا" ركلة جزاء للشباب، بعد أن تصدى لها حارس الاتحاد "غروهي".


وعند الدقيقة 79 أضاف "آيغور" الهدف الثاني للشباب، لكن سرعان ماعادل

"رودريغيز" النتيجة للاتحاد من كرة مرتدة سريعة عند الدقيقة 82.

بتلك النتيجة لازالت الفرصة قائمة للطرفين للتأهل للنهائي العربي الكبير، حينما يلتقيان في 4 يناير2021 المقبل، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
09:45 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:38 PM

الحسم تأجل إلى موقعة جدة.. الشباب والاتحاد "حبايب"

في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
2,066

لحق الاتحاد السعودي بالتعادل الإيجابي 2/2 أمام مستضيفه الشباب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية ) لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى اتحادياً مستوى ونتيجة، حيث كان المبادر في التسجيل عند الدقيقة 11 عن طريق "رومارينهو ".

وأهدر نواف العابد فرصة التعديل للشباب عند الدقيقة 20، كما ضلت تسديدة "بانيغا" طريق مرمى الاتحاد عند الدقيقة 43.

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 49 عاد الشباب للمباراة وعدل "جوانكا" النتيجة ،بعد استثماره لعرضية عبدالله الحمدان المثالية.

عند الدقيقة 55 أضاع "بانيغا" ركلة جزاء للشباب، بعد أن تصدى لها حارس الاتحاد "غروهي".


وعند الدقيقة 79 أضاف "آيغور" الهدف الثاني للشباب، لكن سرعان ماعادل

"رودريغيز" النتيجة للاتحاد من كرة مرتدة سريعة عند الدقيقة 82.

بتلك النتيجة لازالت الفرصة قائمة للطرفين للتأهل للنهائي العربي الكبير، حينما يلتقيان في 4 يناير2021 المقبل، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

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