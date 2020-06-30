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"مجرشي" يعود للأهلي.. قادماً من الفتح

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الأربعاء، تعاقدها رسمياً مع لاعبها السابق محمد مجرشي قادماً من الفتح ابتداء من الموسم المقبل.

وسبق لمجرشي (30 عاماً) اللعب في صفوف الأهلي موسم 2013-2014 إبان فترة المدرب البرتغالي الشهير فيتور بيريرا، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف نجران والتعاون، ومن ثم بيع عقده إلى الفيصلي موسم 2016-2017، ومن ثم رحل إلى فريق أحد قبل أن يستقر به المطاف في نادي الفتح الموسم قبل الماضي.

وخاض مجرشي 21 مباراة مع الفتح في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 5 أهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مجرشي" يعود للأهلي.. قادماً من الفتح
سبق

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الأربعاء، تعاقدها رسمياً مع لاعبها السابق محمد مجرشي قادماً من الفتح ابتداء من الموسم المقبل.

وسبق لمجرشي (30 عاماً) اللعب في صفوف الأهلي موسم 2013-2014 إبان فترة المدرب البرتغالي الشهير فيتور بيريرا، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف نجران والتعاون، ومن ثم بيع عقده إلى الفيصلي موسم 2016-2017، ومن ثم رحل إلى فريق أحد قبل أن يستقر به المطاف في نادي الفتح الموسم قبل الماضي.

وخاض مجرشي 21 مباراة مع الفتح في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 5 أهداف.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:21 PM

"مجرشي" يعود للأهلي.. قادماً من الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الأربعاء، تعاقدها رسمياً مع لاعبها السابق محمد مجرشي قادماً من الفتح ابتداء من الموسم المقبل.

وسبق لمجرشي (30 عاماً) اللعب في صفوف الأهلي موسم 2013-2014 إبان فترة المدرب البرتغالي الشهير فيتور بيريرا، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف نجران والتعاون، ومن ثم بيع عقده إلى الفيصلي موسم 2016-2017، ومن ثم رحل إلى فريق أحد قبل أن يستقر به المطاف في نادي الفتح الموسم قبل الماضي.

وخاض مجرشي 21 مباراة مع الفتح في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 5 أهداف.

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