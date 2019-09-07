النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجران.. استشهاد الجندي "الجميعي" متأثرًا بإصابته في الحد الجنوبي

يُتوقّع أن يصل جثمانه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة

استُشهد، مساء أمس الجمعة، الجندي عامر بن هليل سعد الجميعي، (23 عاماً)؛ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

واستشهد "الجميعي" داخل مستشفى الملك خالد بنجران متأثراً بإصابته في الحد الجنوبي قبل عدة أيام، ويُتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة، للصلاة عليه في المسجد الحرام، ودفنه بمقبرة شهداء الحرم.

والشهيد "الجميعي" التحق بالخدمة العسكرية قبل أقلّ من سنة، وهو غير متزوج، من مركز حقال بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجران.. استشهاد الجندي "الجميعي" متأثرًا بإصابته في الحد الجنوبي
سبق

استُشهد، مساء أمس الجمعة، الجندي عامر بن هليل سعد الجميعي، (23 عاماً)؛ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

واستشهد "الجميعي" داخل مستشفى الملك خالد بنجران متأثراً بإصابته في الحد الجنوبي قبل عدة أيام، ويُتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة، للصلاة عليه في المسجد الحرام، ودفنه بمقبرة شهداء الحرم.

والشهيد "الجميعي" التحق بالخدمة العسكرية قبل أقلّ من سنة، وهو غير متزوج، من مركز حقال بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
01:44 PM

نجران.. استشهاد الجندي "الجميعي" متأثرًا بإصابته في الحد الجنوبي

يُتوقّع أن يصل جثمانه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
14
8,873

استُشهد، مساء أمس الجمعة، الجندي عامر بن هليل سعد الجميعي، (23 عاماً)؛ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

واستشهد "الجميعي" داخل مستشفى الملك خالد بنجران متأثراً بإصابته في الحد الجنوبي قبل عدة أيام، ويُتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة، للصلاة عليه في المسجد الحرام، ودفنه بمقبرة شهداء الحرم.

والشهيد "الجميعي" التحق بالخدمة العسكرية قبل أقلّ من سنة، وهو غير متزوج، من مركز حقال بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,002
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,528
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,857

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة