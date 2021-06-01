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المعلمون والمعلمات مجتازو اختبار الرخصة حائرون حول إصدارها أو الانتظار

طلبوا توضيحًا حول مدى ارتباط تاريخها بتاريخ إصدارها أو بنتيجة الاختبار

بعد أن أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية، وقع الكثير من المعلمين المجتازين في حيرة من أمرهم؛ هل يصدرون الرخصة أم ينتظرون فترة مهلة تطبيق الرخصة الفعلي في السنوات القريبة القادمة؟ وذلك بعد رد حساب خدمة المستفيدين التابع لهيئة التقويم بأن تاريخ صلاحية ‫رخصة المعلم مرتبط بتاريخ إعلان نتيجة الاختبار، بعد أن أوضحت سابقًا ارتباطها بوقت إصدار الرخصة.

وطالب العديد من المعلمين والمعلمات المجتازين اختبار رخصة المعلم بتوضيح هيئة تقويم التعليم حول ارتباط تاريخ رخصة المعلم بتاريخ إصدارها أو بنتيجة الاختبار، مبينين أنه سبق أن أوضح سابقًا "خدمة المستفيدين" التابع لهيئة التقويم أنه يمكن للمعلم المجتاز إصدار الرخصة بعد ظهور النتائج متى ما أراد، وأن تاريخ بداية الرخصة مرتبط بتاريخ إصدارها.

يُشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أصدرت يوم أمس نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية.

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المعلمون والمعلمات مجتازو اختبار الرخصة حائرون حول إصدارها أو الانتظار
سبق

بعد أن أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية، وقع الكثير من المعلمين المجتازين في حيرة من أمرهم؛ هل يصدرون الرخصة أم ينتظرون فترة مهلة تطبيق الرخصة الفعلي في السنوات القريبة القادمة؟ وذلك بعد رد حساب خدمة المستفيدين التابع لهيئة التقويم بأن تاريخ صلاحية ‫رخصة المعلم مرتبط بتاريخ إعلان نتيجة الاختبار، بعد أن أوضحت سابقًا ارتباطها بوقت إصدار الرخصة.

وطالب العديد من المعلمين والمعلمات المجتازين اختبار رخصة المعلم بتوضيح هيئة تقويم التعليم حول ارتباط تاريخ رخصة المعلم بتاريخ إصدارها أو بنتيجة الاختبار، مبينين أنه سبق أن أوضح سابقًا "خدمة المستفيدين" التابع لهيئة التقويم أنه يمكن للمعلم المجتاز إصدار الرخصة بعد ظهور النتائج متى ما أراد، وأن تاريخ بداية الرخصة مرتبط بتاريخ إصدارها.

يُشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أصدرت يوم أمس نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
12:38 AM

المعلمون والمعلمات مجتازو اختبار الرخصة حائرون حول إصدارها أو الانتظار

طلبوا توضيحًا حول مدى ارتباط تاريخها بتاريخ إصدارها أو بنتيجة الاختبار

A A A
سعود الدعجاني - جدة
5
3,660

بعد أن أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية، وقع الكثير من المعلمين المجتازين في حيرة من أمرهم؛ هل يصدرون الرخصة أم ينتظرون فترة مهلة تطبيق الرخصة الفعلي في السنوات القريبة القادمة؟ وذلك بعد رد حساب خدمة المستفيدين التابع لهيئة التقويم بأن تاريخ صلاحية ‫رخصة المعلم مرتبط بتاريخ إعلان نتيجة الاختبار، بعد أن أوضحت سابقًا ارتباطها بوقت إصدار الرخصة.

وطالب العديد من المعلمين والمعلمات المجتازين اختبار رخصة المعلم بتوضيح هيئة تقويم التعليم حول ارتباط تاريخ رخصة المعلم بتاريخ إصدارها أو بنتيجة الاختبار، مبينين أنه سبق أن أوضح سابقًا "خدمة المستفيدين" التابع لهيئة التقويم أنه يمكن للمعلم المجتاز إصدار الرخصة بعد ظهور النتائج متى ما أراد، وأن تاريخ بداية الرخصة مرتبط بتاريخ إصدارها.

يُشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أصدرت يوم أمس نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية.

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