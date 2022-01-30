ضمن معسكر الدوحة لكأس آسيا .. الأخضر الأولمبي يتغلب على قطر

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، على مضيفه منتخب قطر بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب نادي الخور، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر.

وافتتح منتخب قطر التسجيل في الدقيقة 13 من مجريات الشوط الأول، في حين أحرز أيمن يحيى هدف التعادل في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 51 تمكن سعد بالعبيد من تسجيل هدف "الأخضر" الثاني في المباراة.

ودخل المدير الفني للأخضر سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: نواف العقيدي في حراسة المرمى، منصور الشمري، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، زياد الجهني، حسين العيسى، محمد مران.

يُذكر أن معسكر "الأخضر" في قطر، والذي يمتد حتى الثاني من شهر فبراير المقبل، يُقام تحضيراً للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.