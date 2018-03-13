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البيت الأبيض يؤكد عدم حاجة "ترامب" للخضوع لفحص "كورونا"

رغم أنه التقى مساعداً للرئيس البرازيلي الذي تبيّن أنه مصاب بالفيروس

أعلن البيت الأبيض، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، رغم أنه التقى قبل أيام، مساعداً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تبيّن لاحقاً أنه مصاب بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم:" إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".

وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأميركي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.

فيروس كورونا الجديد الرئيس الأمريكي البيت الأبيض

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض يؤكد عدم حاجة "ترامب" للخضوع لفحص "كورونا"
سبق

أعلن البيت الأبيض، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، رغم أنه التقى قبل أيام، مساعداً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تبيّن لاحقاً أنه مصاب بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم:" إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".

وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأميركي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:41 PM

البيت الأبيض يؤكد عدم حاجة "ترامب" للخضوع لفحص "كورونا"

رغم أنه التقى مساعداً للرئيس البرازيلي الذي تبيّن أنه مصاب بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن البيت الأبيض، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، رغم أنه التقى قبل أيام، مساعداً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تبيّن لاحقاً أنه مصاب بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم:" إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".

وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأميركي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.

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