النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" عند 48.24 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.7%

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء رغم البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة التي تشير إلى صعودها، ووسط متابعة مستجدات لقاح "كورونا".

بدأت شركات الأدوية بإعلان فاعلية لقاحاتها لفيروس "كورونا" منذ مطلع الشهر الجاري، مما رفع آمال المستثمرين في انتهاء الأزمة قريباً، رغم تأكيد المتخصصين على أن عمليات التطعيم ستركز على الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المراحل الأولية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.8% إلى 48.24 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وفق رويترز.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.7% مسجلة 45.20 دولار للبرميل، وذلك بعدما ارتفعت بأكثر من 4% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" عند 48.24 دولار للبرميل
سبق

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء رغم البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة التي تشير إلى صعودها، ووسط متابعة مستجدات لقاح "كورونا".

بدأت شركات الأدوية بإعلان فاعلية لقاحاتها لفيروس "كورونا" منذ مطلع الشهر الجاري، مما رفع آمال المستثمرين في انتهاء الأزمة قريباً، رغم تأكيد المتخصصين على أن عمليات التطعيم ستركز على الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المراحل الأولية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.8% إلى 48.24 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وفق رويترز.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.7% مسجلة 45.20 دولار للبرميل، وذلك بعدما ارتفعت بأكثر من 4% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:53 AM

أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" عند 48.24 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.7%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
687

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء رغم البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة التي تشير إلى صعودها، ووسط متابعة مستجدات لقاح "كورونا".

بدأت شركات الأدوية بإعلان فاعلية لقاحاتها لفيروس "كورونا" منذ مطلع الشهر الجاري، مما رفع آمال المستثمرين في انتهاء الأزمة قريباً، رغم تأكيد المتخصصين على أن عمليات التطعيم ستركز على الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المراحل الأولية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.8% إلى 48.24 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وفق رويترز.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.7% مسجلة 45.20 دولار للبرميل، وذلك بعدما ارتفعت بأكثر من 4% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,534

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة