النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 173 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 181 خلال الـ24 ساعة الماضية

"النصر" يتغلّب على "الرائد" بهدف دون ردّ

أحرزه عبد المجيد الصليهم

تغلّب فريق نادي النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الرائد بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساد التعادل السلبي بين الفريقين خلال زمن المشهد الأول، واستمرّ السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، حتى قبل نهاية المباراة، وتحديدًا عند الدقيقة 83 حينما تمكّن عبد المجيد الصليهم من قيادة فريق النصر لهذا الفوز، بعد أن سدّد الكرة من داخل منطقة الجزاء مستقرّة في الشباك، ومعلنًا بها حصول فريقه على النقاط الثلاث.

النصر الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"النصر" يتغلّب على "الرائد" بهدف دون ردّ
سبق

تغلّب فريق نادي النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الرائد بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساد التعادل السلبي بين الفريقين خلال زمن المشهد الأول، واستمرّ السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، حتى قبل نهاية المباراة، وتحديدًا عند الدقيقة 83 حينما تمكّن عبد المجيد الصليهم من قيادة فريق النصر لهذا الفوز، بعد أن سدّد الكرة من داخل منطقة الجزاء مستقرّة في الشباك، ومعلنًا بها حصول فريقه على النقاط الثلاث.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
08:25 PM
اخر تعديل
15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
09:40 PM

"النصر" يتغلّب على "الرائد" بهدف دون ردّ

أحرزه عبد المجيد الصليهم

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
3
988

تغلّب فريق نادي النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الرائد بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساد التعادل السلبي بين الفريقين خلال زمن المشهد الأول، واستمرّ السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، حتى قبل نهاية المباراة، وتحديدًا عند الدقيقة 83 حينما تمكّن عبد المجيد الصليهم من قيادة فريق النصر لهذا الفوز، بعد أن سدّد الكرة من داخل منطقة الجزاء مستقرّة في الشباك، ومعلنًا بها حصول فريقه على النقاط الثلاث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,799

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة