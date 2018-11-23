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ولاية "باول" وعتبة "الين" مؤشران.. تكهنات بتشديد أمريكا سياستها النقدية!

رهان على تخفيف برنامج البنك المركزي لشراء السندات ورفع أسعار الفائدة

تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، عتبة الـ115 ينًّا يابانيًّا؛ وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في ارتفاع أتى غداة إعلان البيت الأبيض ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية؛ مما عزز التكهنات بتشديد واشنطن سياستها النقدية بأسرع من المتوقع.

وفي التعاملات المبكرة، وصل سعر صرف الدولار إلى 115.10 ين، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2017.

وبمجرد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جيروم باول هو "الشخص المناسب" لقيادة الاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية والتصدي للارتفاع القياسي في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ازدادت التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفف من برنامجه الضخم لشراء السندات بأسرع مما كان قد أعلن عنه سابقًا؛ في حين يراهن محللون على رفع أسعار الفائدة سريعًا؛ وفقًا لـ"الفرنسية".

لكن احتمالات تشديد السياسة النقدية أثّرت سلبًا على الأسواق الأمريكية؛ إذ انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة من أعلى مستوياتها خلال نهار الاثنين.

وفي حين أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع طفيف؛ خسر كل من ستاندرد آند بورز وناسداك، أكثر من 1% من قيمتهما؛ غير أن بعض المراقبين رأوا في ترشيح "باول" لولاية ثانية مؤشرًا إيجابيًّا للمستثمرين.

وقال جورج بال، من شركة الخدمات المالية "ساندرز موريس هاريس": إن "إعادة ترشيح باول، تُزيل السلبية المحتملة من الأسواق، وتؤمن اليقين الذي يتوق إليه المستثمرون"، وأضاف أن "باول متزن ومختبر ومحترم والأسواق تعرفه".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ولاية "باول" وعتبة "الين" مؤشران.. تكهنات بتشديد أمريكا سياستها النقدية!
سبق

تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، عتبة الـ115 ينًّا يابانيًّا؛ وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في ارتفاع أتى غداة إعلان البيت الأبيض ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية؛ مما عزز التكهنات بتشديد واشنطن سياستها النقدية بأسرع من المتوقع.

وفي التعاملات المبكرة، وصل سعر صرف الدولار إلى 115.10 ين، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2017.

وبمجرد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جيروم باول هو "الشخص المناسب" لقيادة الاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية والتصدي للارتفاع القياسي في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ازدادت التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفف من برنامجه الضخم لشراء السندات بأسرع مما كان قد أعلن عنه سابقًا؛ في حين يراهن محللون على رفع أسعار الفائدة سريعًا؛ وفقًا لـ"الفرنسية".

لكن احتمالات تشديد السياسة النقدية أثّرت سلبًا على الأسواق الأمريكية؛ إذ انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة من أعلى مستوياتها خلال نهار الاثنين.

وفي حين أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع طفيف؛ خسر كل من ستاندرد آند بورز وناسداك، أكثر من 1% من قيمتهما؛ غير أن بعض المراقبين رأوا في ترشيح "باول" لولاية ثانية مؤشرًا إيجابيًّا للمستثمرين.

وقال جورج بال، من شركة الخدمات المالية "ساندرز موريس هاريس": إن "إعادة ترشيح باول، تُزيل السلبية المحتملة من الأسواق، وتؤمن اليقين الذي يتوق إليه المستثمرون"، وأضاف أن "باول متزن ومختبر ومحترم والأسواق تعرفه".

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
10:14 AM

ولاية "باول" وعتبة "الين" مؤشران.. تكهنات بتشديد أمريكا سياستها النقدية!

رهان على تخفيف برنامج البنك المركزي لشراء السندات ورفع أسعار الفائدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، عتبة الـ115 ينًّا يابانيًّا؛ وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في ارتفاع أتى غداة إعلان البيت الأبيض ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية؛ مما عزز التكهنات بتشديد واشنطن سياستها النقدية بأسرع من المتوقع.

وفي التعاملات المبكرة، وصل سعر صرف الدولار إلى 115.10 ين، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2017.

وبمجرد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جيروم باول هو "الشخص المناسب" لقيادة الاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية والتصدي للارتفاع القياسي في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ازدادت التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفف من برنامجه الضخم لشراء السندات بأسرع مما كان قد أعلن عنه سابقًا؛ في حين يراهن محللون على رفع أسعار الفائدة سريعًا؛ وفقًا لـ"الفرنسية".

لكن احتمالات تشديد السياسة النقدية أثّرت سلبًا على الأسواق الأمريكية؛ إذ انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة من أعلى مستوياتها خلال نهار الاثنين.

وفي حين أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع طفيف؛ خسر كل من ستاندرد آند بورز وناسداك، أكثر من 1% من قيمتهما؛ غير أن بعض المراقبين رأوا في ترشيح "باول" لولاية ثانية مؤشرًا إيجابيًّا للمستثمرين.

وقال جورج بال، من شركة الخدمات المالية "ساندرز موريس هاريس": إن "إعادة ترشيح باول، تُزيل السلبية المحتملة من الأسواق، وتؤمن اليقين الذي يتوق إليه المستثمرون"، وأضاف أن "باول متزن ومختبر ومحترم والأسواق تعرفه".

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