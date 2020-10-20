النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 385 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

خطر نشوب حريق.. "التجارة" تستدعي 14.333 مركبة مازدا "CX-9"

قالت: لاحتمالية تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود مما يؤدي للتسرب

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 14.333 مركبة مازدا "CX-9"، موديل 2015 – 2016.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
خطر نشوب حريق.. "التجارة" تستدعي 14.333 مركبة مازدا "CX-9"
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 14.333 مركبة مازدا "CX-9"، موديل 2015 – 2016.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:16 PM

خطر نشوب حريق.. "التجارة" تستدعي 14.333 مركبة مازدا "CX-9"

قالت: لاحتمالية تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود مما يؤدي للتسرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,080

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 14.333 مركبة مازدا "CX-9"، موديل 2015 – 2016.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,568
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,542

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة