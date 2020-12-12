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طلاب بالليث من دون تعليم منذ أسبوع.. والسبب "برج خارج التغطية"

الأهالي طالبوا بإصلاح الخلل وسرعة إعادة الخدمة

أمضى طلاب وطالبات قريتي "إثرار وأبو سيف" الواقعتين شرقي محافظة الليث، أسبوعًا كاملاً بلا تعليم بسبب العطل الفني الذي أصاب البرج الوحيد، مطالبين بإصلاح الخلل وسرعة إعادة الخدمة لهم.

وقال "سعد بن بسيس"، لـ"سبق"، إنهم تقدموا بعدة بلاغات للشركة لإنهاء معاناتهم المستمرة، لكن بلا نتيجة، الأمر الذي تسبب لأبنائهم وبناتهم الحرمان من مواصلة التعليم عن بعد، والذي يتطلب وجود شبكة اتصال وإنترنت عالي السرعة.

وطالب أولياء الأمور من الشركة بضرورة إصلاح الخلل الذي أصاب برج الاتصال الواقع شرقي طريق الرهوة بالتحديد في قرية إثرار؛ على وجه السرعة، ولاسيما أن الاختبارات على الأبواب.

التعليم عن بعد منصة مدرستي

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طلاب بالليث من دون تعليم منذ أسبوع.. والسبب "برج خارج التغطية"
سبق

أمضى طلاب وطالبات قريتي "إثرار وأبو سيف" الواقعتين شرقي محافظة الليث، أسبوعًا كاملاً بلا تعليم بسبب العطل الفني الذي أصاب البرج الوحيد، مطالبين بإصلاح الخلل وسرعة إعادة الخدمة لهم.

وقال "سعد بن بسيس"، لـ"سبق"، إنهم تقدموا بعدة بلاغات للشركة لإنهاء معاناتهم المستمرة، لكن بلا نتيجة، الأمر الذي تسبب لأبنائهم وبناتهم الحرمان من مواصلة التعليم عن بعد، والذي يتطلب وجود شبكة اتصال وإنترنت عالي السرعة.

وطالب أولياء الأمور من الشركة بضرورة إصلاح الخلل الذي أصاب برج الاتصال الواقع شرقي طريق الرهوة بالتحديد في قرية إثرار؛ على وجه السرعة، ولاسيما أن الاختبارات على الأبواب.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
09:47 PM

طلاب بالليث من دون تعليم منذ أسبوع.. والسبب "برج خارج التغطية"

الأهالي طالبوا بإصلاح الخلل وسرعة إعادة الخدمة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,120

أمضى طلاب وطالبات قريتي "إثرار وأبو سيف" الواقعتين شرقي محافظة الليث، أسبوعًا كاملاً بلا تعليم بسبب العطل الفني الذي أصاب البرج الوحيد، مطالبين بإصلاح الخلل وسرعة إعادة الخدمة لهم.

وقال "سعد بن بسيس"، لـ"سبق"، إنهم تقدموا بعدة بلاغات للشركة لإنهاء معاناتهم المستمرة، لكن بلا نتيجة، الأمر الذي تسبب لأبنائهم وبناتهم الحرمان من مواصلة التعليم عن بعد، والذي يتطلب وجود شبكة اتصال وإنترنت عالي السرعة.

وطالب أولياء الأمور من الشركة بضرورة إصلاح الخلل الذي أصاب برج الاتصال الواقع شرقي طريق الرهوة بالتحديد في قرية إثرار؛ على وجه السرعة، ولاسيما أن الاختبارات على الأبواب.

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