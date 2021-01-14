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لأول مرة وبمزايا عدة.. "قياس" يفتتح مقراً للاختبارات المحوسبة بشقراء

تم تجهيزه داخل المحافظة ليخدم الجنسين.. والتسجيل يبدأ الأسبوع القادم

أنهى المركز الوطني للقياس جميع الإجراءات لافتتاح مقر الاختبارات المحوسبة في محافظة شقراء؛ ليكون جاهزاً لاستقبال التسجيل لتنفيذ الاختبارات المحوسبة لأول مرة في المحافظة؛ حيث تم توفير أجهزة الحاسب ووسائل التقنية المساندة، إضافة إلى تدريب الطواقم البشرية من الجنسين للإشراف على عمليات الاختبارات.

وحرص المركز على أن يكون المقر داخل المحافظة، وقريباً من الجميع، وقد تم تجهيز مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية سابقاً، ليكون مقراً لاختبارات المركز ويخدم جميع فئات المجتمع.

وسُمّيت الاختبارات بـ"المحوسبة"؛ لكونها تنفذ عبر جهاز الحاسب الآلي وليس على الورق المعتاد في الاختبارات التقليدية. وقد أُقرَّتْ الاختبارات المحوسبة لتكون بديلة عن الاختبارات التقليدية في المستقبل بعد نجاح تجربتها؛ لما تحققه من مرونة للطلاب بالإضافة إلى تقديم الاختبارات بجودة وكفاية عالية وبيئة اختبار مناسبة.

وتتميز الاختبارات المحوسبة بعدة مزايا، أهمها: "إتاحة التسجيل للاختبارات طوال العام، ومرونة في اختيار أوقات الاختبار صباحية كانت أو مسائية، إضافة إلى رفع مستوى المعايير الأمنية للتحقق من الشخصية وسرية الاختبار، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتنوع الاختبارات التي يقدمها المركز لتشمل عدداً من الاختبارات أهمها: "اختبار القدرات العامة (علمي- نظري)، واختبار القدرات العامة باللغة الإنجليزية، والاختبار التحصيلي، واختبار القدرات للجامعيين، واختبار المعلمين، واختبارات المعلمين التخصصية، والاختبارات المعرفية للموظفين، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار هيئة المحاسبين القانونيين، واختبارات وزارة العمل، واختبار التخصصات الصحية، واختبار المهندسين، ومقياس موهبة، والباحث الميداني (الهيئة العامة للإحصاء)، والمصلح المسجل (وزارة العدل)، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والهيئة السعودية للمهندسين".

المركز الوطني للقياس شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة وبمزايا عدة.. "قياس" يفتتح مقراً للاختبارات المحوسبة بشقراء
سبق

أنهى المركز الوطني للقياس جميع الإجراءات لافتتاح مقر الاختبارات المحوسبة في محافظة شقراء؛ ليكون جاهزاً لاستقبال التسجيل لتنفيذ الاختبارات المحوسبة لأول مرة في المحافظة؛ حيث تم توفير أجهزة الحاسب ووسائل التقنية المساندة، إضافة إلى تدريب الطواقم البشرية من الجنسين للإشراف على عمليات الاختبارات.

وحرص المركز على أن يكون المقر داخل المحافظة، وقريباً من الجميع، وقد تم تجهيز مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية سابقاً، ليكون مقراً لاختبارات المركز ويخدم جميع فئات المجتمع.

وسُمّيت الاختبارات بـ"المحوسبة"؛ لكونها تنفذ عبر جهاز الحاسب الآلي وليس على الورق المعتاد في الاختبارات التقليدية. وقد أُقرَّتْ الاختبارات المحوسبة لتكون بديلة عن الاختبارات التقليدية في المستقبل بعد نجاح تجربتها؛ لما تحققه من مرونة للطلاب بالإضافة إلى تقديم الاختبارات بجودة وكفاية عالية وبيئة اختبار مناسبة.

وتتميز الاختبارات المحوسبة بعدة مزايا، أهمها: "إتاحة التسجيل للاختبارات طوال العام، ومرونة في اختيار أوقات الاختبار صباحية كانت أو مسائية، إضافة إلى رفع مستوى المعايير الأمنية للتحقق من الشخصية وسرية الاختبار، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتنوع الاختبارات التي يقدمها المركز لتشمل عدداً من الاختبارات أهمها: "اختبار القدرات العامة (علمي- نظري)، واختبار القدرات العامة باللغة الإنجليزية، والاختبار التحصيلي، واختبار القدرات للجامعيين، واختبار المعلمين، واختبارات المعلمين التخصصية، والاختبارات المعرفية للموظفين، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار هيئة المحاسبين القانونيين، واختبارات وزارة العمل، واختبار التخصصات الصحية، واختبار المهندسين، ومقياس موهبة، والباحث الميداني (الهيئة العامة للإحصاء)، والمصلح المسجل (وزارة العدل)، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والهيئة السعودية للمهندسين".

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
02:12 PM

لأول مرة وبمزايا عدة.. "قياس" يفتتح مقراً للاختبارات المحوسبة بشقراء

تم تجهيزه داخل المحافظة ليخدم الجنسين.. والتسجيل يبدأ الأسبوع القادم

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فلاح الجوفان - شقراء
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أنهى المركز الوطني للقياس جميع الإجراءات لافتتاح مقر الاختبارات المحوسبة في محافظة شقراء؛ ليكون جاهزاً لاستقبال التسجيل لتنفيذ الاختبارات المحوسبة لأول مرة في المحافظة؛ حيث تم توفير أجهزة الحاسب ووسائل التقنية المساندة، إضافة إلى تدريب الطواقم البشرية من الجنسين للإشراف على عمليات الاختبارات.

وحرص المركز على أن يكون المقر داخل المحافظة، وقريباً من الجميع، وقد تم تجهيز مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية سابقاً، ليكون مقراً لاختبارات المركز ويخدم جميع فئات المجتمع.

وسُمّيت الاختبارات بـ"المحوسبة"؛ لكونها تنفذ عبر جهاز الحاسب الآلي وليس على الورق المعتاد في الاختبارات التقليدية. وقد أُقرَّتْ الاختبارات المحوسبة لتكون بديلة عن الاختبارات التقليدية في المستقبل بعد نجاح تجربتها؛ لما تحققه من مرونة للطلاب بالإضافة إلى تقديم الاختبارات بجودة وكفاية عالية وبيئة اختبار مناسبة.

وتتميز الاختبارات المحوسبة بعدة مزايا، أهمها: "إتاحة التسجيل للاختبارات طوال العام، ومرونة في اختيار أوقات الاختبار صباحية كانت أو مسائية، إضافة إلى رفع مستوى المعايير الأمنية للتحقق من الشخصية وسرية الاختبار، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتنوع الاختبارات التي يقدمها المركز لتشمل عدداً من الاختبارات أهمها: "اختبار القدرات العامة (علمي- نظري)، واختبار القدرات العامة باللغة الإنجليزية، والاختبار التحصيلي، واختبار القدرات للجامعيين، واختبار المعلمين، واختبارات المعلمين التخصصية، والاختبارات المعرفية للموظفين، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار هيئة المحاسبين القانونيين، واختبارات وزارة العمل، واختبار التخصصات الصحية، واختبار المهندسين، ومقياس موهبة، والباحث الميداني (الهيئة العامة للإحصاء)، والمصلح المسجل (وزارة العدل)، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والهيئة السعودية للمهندسين".

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