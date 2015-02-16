النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الحاليين للتسجيل في منصة الضمان المطور .. وتوضح التفاصيل

أكدت أنه لا يوجد انتقال تلقائي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (برنامج الضمان الاجتماعي المطور) خلال المدة (6 أشهر)، وذلك بدءًا من تاريخ إطلاق المنصة في 20/ 11/ 2021م.

وأكدت عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم، وستتابع الوزارة انتظام تسجيل المستفيدين الحاليين، وانتقالهم، ومن ثم سيتم الزيارة والتواصل من الباحثين الاجتماعيين مع من لم يستطع التسجيل.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق؛ لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الحاليين للتسجيل في منصة الضمان المطور .. وتوضح التفاصيل
سبق

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (برنامج الضمان الاجتماعي المطور) خلال المدة (6 أشهر)، وذلك بدءًا من تاريخ إطلاق المنصة في 20/ 11/ 2021م.

وأكدت عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم، وستتابع الوزارة انتظام تسجيل المستفيدين الحاليين، وانتقالهم، ومن ثم سيتم الزيارة والتواصل من الباحثين الاجتماعيين مع من لم يستطع التسجيل.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق؛ لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:17 AM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:07 AM

‫"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الحاليين للتسجيل في منصة الضمان المطور .. وتوضح التفاصيل

أكدت أنه لا يوجد انتقال تلقائي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
6,567

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (برنامج الضمان الاجتماعي المطور) خلال المدة (6 أشهر)، وذلك بدءًا من تاريخ إطلاق المنصة في 20/ 11/ 2021م.

وأكدت عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم، وستتابع الوزارة انتظام تسجيل المستفيدين الحاليين، وانتقالهم، ومن ثم سيتم الزيارة والتواصل من الباحثين الاجتماعيين مع من لم يستطع التسجيل.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق؛ لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,998
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,495
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,159
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة