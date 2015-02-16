‫"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الحاليين للتسجيل في منصة الضمان المطور .. وتوضح التفاصيل

أكدت أنه لا يوجد انتقال تلقائي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (برنامج الضمان الاجتماعي المطور) خلال المدة (6 أشهر)، وذلك بدءًا من تاريخ إطلاق المنصة في 20/ 11/ 2021م.

وأكدت عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم، وستتابع الوزارة انتظام تسجيل المستفيدين الحاليين، وانتقالهم، ومن ثم سيتم الزيارة والتواصل من الباحثين الاجتماعيين مع من لم يستطع التسجيل.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق؛ لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.