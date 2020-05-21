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رئيس جمعية صعوبات التعلم: محمد بن سلمان أنموذج فريد في القيادة

قدّم له التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعته كولي للعهد

رفع الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وأسر ذوي صعوبات التعلم؛ أسمي آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لولاية العهد.

وقال "آل عثمان": هنيئًا للوطن الذى يزداد فخراً بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي عيَّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ثلاث سنوات وليًّا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع؛ لكونه أنموذجًا فريدًا في القيادة والإدارة، والحكمة، والتواصل مع المواطنين، وحرصه الكبير وعطائه المستمر لخدمة دينه ووطنه، وحبه العدل ومحاربته الفساد.

وأعرب عن السعادة والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة، وأضاف: لا يخفى على أحد ما يقدمه سموه الكريم من خدمات وما يحققه من إنجازات كبرى تخدم الوطن والمواطن والمقيم، وما له من وقفات شامخة أثمرت مكانةً سامية لبلادنا الغالية يُنظر إليها بعيون التقدير والإجلال.

ودعا "آل عثمان" الله تعالى أن يجعل ولي العهد سندًا وعونًا لخادم الحرمين الشريفين في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وتلبية رغباتهم وآمالهم، وتحقيق الأهداف السامية للبلاد.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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رئيس جمعية صعوبات التعلم: محمد بن سلمان أنموذج فريد في القيادة
سبق

رفع الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وأسر ذوي صعوبات التعلم؛ أسمي آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لولاية العهد.

وقال "آل عثمان": هنيئًا للوطن الذى يزداد فخراً بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي عيَّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ثلاث سنوات وليًّا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع؛ لكونه أنموذجًا فريدًا في القيادة والإدارة، والحكمة، والتواصل مع المواطنين، وحرصه الكبير وعطائه المستمر لخدمة دينه ووطنه، وحبه العدل ومحاربته الفساد.

وأعرب عن السعادة والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة، وأضاف: لا يخفى على أحد ما يقدمه سموه الكريم من خدمات وما يحققه من إنجازات كبرى تخدم الوطن والمواطن والمقيم، وما له من وقفات شامخة أثمرت مكانةً سامية لبلادنا الغالية يُنظر إليها بعيون التقدير والإجلال.

ودعا "آل عثمان" الله تعالى أن يجعل ولي العهد سندًا وعونًا لخادم الحرمين الشريفين في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وتلبية رغباتهم وآمالهم، وتحقيق الأهداف السامية للبلاد.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:08 PM

رئيس جمعية صعوبات التعلم: محمد بن سلمان أنموذج فريد في القيادة

قدّم له التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعته كولي للعهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وأسر ذوي صعوبات التعلم؛ أسمي آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لولاية العهد.

وقال "آل عثمان": هنيئًا للوطن الذى يزداد فخراً بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي عيَّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ثلاث سنوات وليًّا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع؛ لكونه أنموذجًا فريدًا في القيادة والإدارة، والحكمة، والتواصل مع المواطنين، وحرصه الكبير وعطائه المستمر لخدمة دينه ووطنه، وحبه العدل ومحاربته الفساد.

وأعرب عن السعادة والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة، وأضاف: لا يخفى على أحد ما يقدمه سموه الكريم من خدمات وما يحققه من إنجازات كبرى تخدم الوطن والمواطن والمقيم، وما له من وقفات شامخة أثمرت مكانةً سامية لبلادنا الغالية يُنظر إليها بعيون التقدير والإجلال.

ودعا "آل عثمان" الله تعالى أن يجعل ولي العهد سندًا وعونًا لخادم الحرمين الشريفين في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وتلبية رغباتهم وآمالهم، وتحقيق الأهداف السامية للبلاد.

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