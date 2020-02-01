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الانطلاقة غداً .. 12 جامعة خليجية تشارك في مهرجان المسرح الخامس بجامعة المؤسّس

بحضور 1000 طالب .. يستمر 5 أيام بـ 12 عرضاً مسرحياً يومياً

رفع مدير جامعة المؤسّس الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد؛ محافظ جدة، لموافقته على رعاية حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 6 / 2 / 2020م، بمشاركة 12جامعة خليجية وأكثر من 1000 طالب.

وأكّد الدكتور "اليوبي"؛ أن موافقة الأمير مشعل بن ماجد لرعاية افتتاح مهرجان المسرح الخليجي، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ دلالة على ما تحظى به الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها وأعمالها من دعم واهتمام من قِبل محافظ جدة ووكيل المحافظة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات وتقديم مبادرات مميزة في مجالات الأنشطة الجامعية ولاسيما المسرح الجامعي.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

ويشتمل المهرجان على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، إضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.

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الانطلاقة غداً .. 12 جامعة خليجية تشارك في مهرجان المسرح الخامس بجامعة المؤسّس
سبق

رفع مدير جامعة المؤسّس الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد؛ محافظ جدة، لموافقته على رعاية حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 6 / 2 / 2020م، بمشاركة 12جامعة خليجية وأكثر من 1000 طالب.

وأكّد الدكتور "اليوبي"؛ أن موافقة الأمير مشعل بن ماجد لرعاية افتتاح مهرجان المسرح الخليجي، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ دلالة على ما تحظى به الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها وأعمالها من دعم واهتمام من قِبل محافظ جدة ووكيل المحافظة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات وتقديم مبادرات مميزة في مجالات الأنشطة الجامعية ولاسيما المسرح الجامعي.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

ويشتمل المهرجان على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، إضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
01:50 PM

الانطلاقة غداً .. 12 جامعة خليجية تشارك في مهرجان المسرح الخامس بجامعة المؤسّس

بحضور 1000 طالب .. يستمر 5 أيام بـ 12 عرضاً مسرحياً يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع مدير جامعة المؤسّس الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد؛ محافظ جدة، لموافقته على رعاية حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 6 / 2 / 2020م، بمشاركة 12جامعة خليجية وأكثر من 1000 طالب.

وأكّد الدكتور "اليوبي"؛ أن موافقة الأمير مشعل بن ماجد لرعاية افتتاح مهرجان المسرح الخليجي، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ دلالة على ما تحظى به الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها وأعمالها من دعم واهتمام من قِبل محافظ جدة ووكيل المحافظة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات وتقديم مبادرات مميزة في مجالات الأنشطة الجامعية ولاسيما المسرح الجامعي.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

ويشتمل المهرجان على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، إضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.

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