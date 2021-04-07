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"القصبي" يترأس اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية

أكد ضرورة مواجهة التحديات الكبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم

ترأس وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

وأكد خلال الاجتماعيْن أهمية العمل الإعلامي الإسلامي المشترك الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم حالياً، مما يتطلب العمل الجماعي وتنسيق الرسائل والخطاب الإعلامي لمواكبة التحولات والمتغيرات التي تشهدها صناعة الإعلام وآثارها على المجتمعات الإسلامية.

وتطرق إلى ما تواجهه مؤسسات الإذاعة والتلفزيون عالميا من تحديات مهنيَّة في عدد من المجالات مثل صناعة المحتوى بما يتناسب مع التدفق الهائل والسريع للأخبار وتسارع الأحداث، وتعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين، والتنافس العالمي القوي في مجال صناعة الترفيه، إضافة إلى التحديات في مجال تعزيز الحضور في منصات الإعلام الجديد، من خلال تنويع أساليب النشر، والبث عند الطلب عبر الإنترنت وتوظيف الوسائط الرقمية كالفيديو، والإنفوجرافيك، وغيرها من الوسائط التي تتيح جمع النص والصوت والصورة في إطار واحد، وتضمنُ جذب المتلقين، ولفت انتباههم من خلال عرض المحتوى المؤثر عبر أحدث تقنيات البث.

وقال "القصبي": هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير استراتيجية موحدة بناء على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال واقتراح مبادرات كفيلة بالتعامل معها بكفاءة وفعالية عالية، وتنسيق جهود الدول الإسلامية إعلاميا بما يضمن بناء صورة ذهنية سليمة عنها دوليا.

ودعا اتحاد الإذاعات الإسلامية إلى التعامل مع تلك التحديات، وأشاد بجهود مدير الاتحاد السابق محمد سالم ولدبوك خلال فترة إدارته.

وقدّم شكره للجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما بذلته من جهد في خدمة العمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

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"القصبي" يترأس اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية
سبق

ترأس وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

وأكد خلال الاجتماعيْن أهمية العمل الإعلامي الإسلامي المشترك الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم حالياً، مما يتطلب العمل الجماعي وتنسيق الرسائل والخطاب الإعلامي لمواكبة التحولات والمتغيرات التي تشهدها صناعة الإعلام وآثارها على المجتمعات الإسلامية.

وتطرق إلى ما تواجهه مؤسسات الإذاعة والتلفزيون عالميا من تحديات مهنيَّة في عدد من المجالات مثل صناعة المحتوى بما يتناسب مع التدفق الهائل والسريع للأخبار وتسارع الأحداث، وتعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين، والتنافس العالمي القوي في مجال صناعة الترفيه، إضافة إلى التحديات في مجال تعزيز الحضور في منصات الإعلام الجديد، من خلال تنويع أساليب النشر، والبث عند الطلب عبر الإنترنت وتوظيف الوسائط الرقمية كالفيديو، والإنفوجرافيك، وغيرها من الوسائط التي تتيح جمع النص والصوت والصورة في إطار واحد، وتضمنُ جذب المتلقين، ولفت انتباههم من خلال عرض المحتوى المؤثر عبر أحدث تقنيات البث.

وقال "القصبي": هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير استراتيجية موحدة بناء على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال واقتراح مبادرات كفيلة بالتعامل معها بكفاءة وفعالية عالية، وتنسيق جهود الدول الإسلامية إعلاميا بما يضمن بناء صورة ذهنية سليمة عنها دوليا.

ودعا اتحاد الإذاعات الإسلامية إلى التعامل مع تلك التحديات، وأشاد بجهود مدير الاتحاد السابق محمد سالم ولدبوك خلال فترة إدارته.

وقدّم شكره للجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما بذلته من جهد في خدمة العمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:06 PM

"القصبي" يترأس اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية

أكد ضرورة مواجهة التحديات الكبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

وأكد خلال الاجتماعيْن أهمية العمل الإعلامي الإسلامي المشترك الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم حالياً، مما يتطلب العمل الجماعي وتنسيق الرسائل والخطاب الإعلامي لمواكبة التحولات والمتغيرات التي تشهدها صناعة الإعلام وآثارها على المجتمعات الإسلامية.

وتطرق إلى ما تواجهه مؤسسات الإذاعة والتلفزيون عالميا من تحديات مهنيَّة في عدد من المجالات مثل صناعة المحتوى بما يتناسب مع التدفق الهائل والسريع للأخبار وتسارع الأحداث، وتعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين، والتنافس العالمي القوي في مجال صناعة الترفيه، إضافة إلى التحديات في مجال تعزيز الحضور في منصات الإعلام الجديد، من خلال تنويع أساليب النشر، والبث عند الطلب عبر الإنترنت وتوظيف الوسائط الرقمية كالفيديو، والإنفوجرافيك، وغيرها من الوسائط التي تتيح جمع النص والصوت والصورة في إطار واحد، وتضمنُ جذب المتلقين، ولفت انتباههم من خلال عرض المحتوى المؤثر عبر أحدث تقنيات البث.

وقال "القصبي": هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير استراتيجية موحدة بناء على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال واقتراح مبادرات كفيلة بالتعامل معها بكفاءة وفعالية عالية، وتنسيق جهود الدول الإسلامية إعلاميا بما يضمن بناء صورة ذهنية سليمة عنها دوليا.

ودعا اتحاد الإذاعات الإسلامية إلى التعامل مع تلك التحديات، وأشاد بجهود مدير الاتحاد السابق محمد سالم ولدبوك خلال فترة إدارته.

وقدّم شكره للجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما بذلته من جهد في خدمة العمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

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