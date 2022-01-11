فرع "الموارد البشرية" بالقصيم ينظم حفلًا لتكريم متقاعديه

قدم الشكر لهم على إخلاصهم طيلة فترة عملهم

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلًا في قطاع العمليات، مساء الاثنين؛ حفل تكريم المتقاعدين من منسوبيه ومنسوباته لعام 1443هـ، في مقر النادي الاجتماعي.



جاء ذلك على شرف مدير عام الفرع د. فهد بن محمد المطلق، وحضور مساعد المدير العام لقطاع العمليات ومديري الدور والمراكز والمكاتب.



بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاه تلاوة عطرة من القرآن الكريم، بعد ذلك توالت فقرات الحفل بكلمة لمدير إدارة الموارد البشرية بالفرع صالح المنسلح، رحب فيها بالزملاء المتقاعدين، وشكر لهم إخلاصهم طيلة فترة عملهم.



وثمن ما قدموه للوزارة من خلال الفروع التي عملوا فيها وقدموا كل ما في وسعهم للمستفيدين في مختلف الدور والمكاتب والوحدات.



تلا ذلك كلمة للمتقاعدين، ألقاها نيابة عنهم صالح الخضيري، شكر فيها مدير عام المنطقة ومساعديه على هذا الاحتفاء والكرم وهذه البادرة غير المستغربة في يوم للوفاء والعرفان.



كما ألقى مدير عام فرع الوزارة د. فهد بن محمد المطلق، كلمة رحب فيها بالحضور وقدم شكره للزملاء المتقاعدين، مثمنًا ما بذلوه من جهد وعطاء وإخلاص خلال سنوات طويلة امتدت بالإخلاص والتضحيات، متمنيًا للزملاء المتقاعدين كل التوفيق في مستقبل حياتهم، داعيًا الله تعالى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.



كما نقل شكر وتقدير وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، للزملاء المتقاعدين، ثم اختتم الحفل بتكريم المتقاعدين والمنظمين.