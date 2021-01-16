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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أحد المواقع بقطاع غزة

تسبب في تضرر عدد من المباني السكنية.. ولا أنباء عن وقوع إصابات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة غارات على أحد المواقع في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر فلسطينية في غزة أن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعاً شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة وتضرر عدد من المباني السكنية القريبة من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.


وقصفت طائرات الاحتلال محيط الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات

الرئيسية/ أخبار العالم

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أحد المواقع بقطاع غزة
سبق

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة غارات على أحد المواقع في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر فلسطينية في غزة أن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعاً شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة وتضرر عدد من المباني السكنية القريبة من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.


وقصفت طائرات الاحتلال محيط الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:10 AM

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أحد المواقع بقطاع غزة

تسبب في تضرر عدد من المباني السكنية.. ولا أنباء عن وقوع إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة غارات على أحد المواقع في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر فلسطينية في غزة أن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعاً شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة وتضرر عدد من المباني السكنية القريبة من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.


وقصفت طائرات الاحتلال محيط الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

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