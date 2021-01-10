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ساموديكا مدرب الشباب السابق قريب من العودة للدوري السعودي

بعد فسخ عقده مع نادي غازي عنتاب سبور التركي

أعلن نادي غازي عنتاب سبور التركي، الانفصال رسمياً عن مدربه الروماني ماريوس ساموديكا، بعد خسارته الأولى الرسمية منذ أربعة أشهر وذلك أمس أمام سيفاسبور 2-1 في الدوري.


و كتب النادي التركي رسالة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: :نحن ننفصل عن ماريوس سوموديكا، الذي درب فريقنا لمدة عام ونصف تقريباً، بعد اتفاق متبادل بيننا، نود أن نشكر ماريوس وطاقمه على مساهمتهم في تطوير الفريق ونتمنى لهم المزيد من النجاح في مسيرتهم”.

ويحتل نادي غازي عنتاب المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري التركي برصيد 31 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق.

وكان الروماني ماريوس سوموديكا قد أعلن في وقت سابق، أنه تلقى اتصالاً من أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد معه خلال هذه الأيام.

وقال ساموديكا في اتصال هاتفي مع موقع "TELECOM": "أحد الأندية السعودية تواصل معي، وأنا مطلوب الآن لقيادة فريق هناك"، دون أن يسمي هذا النادي.

وسبق أن تولى سوموديكا تدريب نادي الشباب من يونيو 2018 لمدة سنة كاملة وقاد الفريق في 32 مباراة وفاز في 16 وتعادل 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ساموديكا مدرب الشباب السابق قريب من العودة للدوري السعودي
سبق

أعلن نادي غازي عنتاب سبور التركي، الانفصال رسمياً عن مدربه الروماني ماريوس ساموديكا، بعد خسارته الأولى الرسمية منذ أربعة أشهر وذلك أمس أمام سيفاسبور 2-1 في الدوري.


و كتب النادي التركي رسالة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: :نحن ننفصل عن ماريوس سوموديكا، الذي درب فريقنا لمدة عام ونصف تقريباً، بعد اتفاق متبادل بيننا، نود أن نشكر ماريوس وطاقمه على مساهمتهم في تطوير الفريق ونتمنى لهم المزيد من النجاح في مسيرتهم”.

ويحتل نادي غازي عنتاب المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري التركي برصيد 31 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق.

وكان الروماني ماريوس سوموديكا قد أعلن في وقت سابق، أنه تلقى اتصالاً من أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد معه خلال هذه الأيام.

وقال ساموديكا في اتصال هاتفي مع موقع "TELECOM": "أحد الأندية السعودية تواصل معي، وأنا مطلوب الآن لقيادة فريق هناك"، دون أن يسمي هذا النادي.

وسبق أن تولى سوموديكا تدريب نادي الشباب من يونيو 2018 لمدة سنة كاملة وقاد الفريق في 32 مباراة وفاز في 16 وتعادل 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:28 PM

ساموديكا مدرب الشباب السابق قريب من العودة للدوري السعودي

بعد فسخ عقده مع نادي غازي عنتاب سبور التركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي غازي عنتاب سبور التركي، الانفصال رسمياً عن مدربه الروماني ماريوس ساموديكا، بعد خسارته الأولى الرسمية منذ أربعة أشهر وذلك أمس أمام سيفاسبور 2-1 في الدوري.


و كتب النادي التركي رسالة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: :نحن ننفصل عن ماريوس سوموديكا، الذي درب فريقنا لمدة عام ونصف تقريباً، بعد اتفاق متبادل بيننا، نود أن نشكر ماريوس وطاقمه على مساهمتهم في تطوير الفريق ونتمنى لهم المزيد من النجاح في مسيرتهم”.

ويحتل نادي غازي عنتاب المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري التركي برصيد 31 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق.

وكان الروماني ماريوس سوموديكا قد أعلن في وقت سابق، أنه تلقى اتصالاً من أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد معه خلال هذه الأيام.

وقال ساموديكا في اتصال هاتفي مع موقع "TELECOM": "أحد الأندية السعودية تواصل معي، وأنا مطلوب الآن لقيادة فريق هناك"، دون أن يسمي هذا النادي.

وسبق أن تولى سوموديكا تدريب نادي الشباب من يونيو 2018 لمدة سنة كاملة وقاد الفريق في 32 مباراة وفاز في 16 وتعادل 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

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