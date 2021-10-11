التستر يورّط مواطناً بديون تجاوزت 26 مليون ريال

تورط مواطن سعودي بديون طائلة تجاوزت 26 مليون ريال؛ نتيجة تستره على مقيم من جنسية عربية، وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

وتفصيلاً، فقد تم الاتفاق بين الطرفين "المتستر المواطن - والمتستر عليه الوافد" على أن يتولى الوافد إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك، بينما يحصل المواطن على 5 آلاف ريال شهرياً مقابل تستره، وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

بدأت المؤسسة أعمال إنشاء عدد من المشاريع، ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد.

بالتالي استدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية على منشآته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها.

ضبطت الوزارة القضية وتم استدعاء المواطن والمقيم لسماع الأقوال، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.