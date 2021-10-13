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عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية حضورياً

مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.. واشتراط الجرعتين

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور #عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضورياً، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق "توكلنا".

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عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية حضورياً
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور #عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضورياً، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق "توكلنا".

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:43 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
04:21 PM

عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية حضورياً

مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.. واشتراط الجرعتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,582

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور #عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضورياً، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق "توكلنا".

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