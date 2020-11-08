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"تويتر" تُزيل لقب "الرئيس الأمريكي" من حساب دونالد ترامب

استبدل بروفايله بـ "الرئيس الـ 45 الأمريكي"

أزال موقع "تويتر" من حساب دونالد ترامب؛ لقب "الرئيس الأمريكي" واستبدل بروفايله بـ "الرئيس الـ 45 الأمريكي"، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن؛ في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقامت "تويتر" في خطوة مفاجئة بتغيير بروفايل ترامب؛ على الرغم من عدم انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة والتي تستمر الى 20 يناير المقبل حتى قبل اعترافه بالخسارة.

ورفض دونالد ترامب؛ وحزبه، الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، كما هو متعارف عليه في البروتوكولات الأمريكية، حيث يجب على الخصم الخاسر الاعتراف بالهزيمة.

تويتر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تويتر" تُزيل لقب "الرئيس الأمريكي" من حساب دونالد ترامب
سبق

أزال موقع "تويتر" من حساب دونالد ترامب؛ لقب "الرئيس الأمريكي" واستبدل بروفايله بـ "الرئيس الـ 45 الأمريكي"، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن؛ في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقامت "تويتر" في خطوة مفاجئة بتغيير بروفايل ترامب؛ على الرغم من عدم انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة والتي تستمر الى 20 يناير المقبل حتى قبل اعترافه بالخسارة.

ورفض دونالد ترامب؛ وحزبه، الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، كما هو متعارف عليه في البروتوكولات الأمريكية، حيث يجب على الخصم الخاسر الاعتراف بالهزيمة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:29 AM

"تويتر" تُزيل لقب "الرئيس الأمريكي" من حساب دونالد ترامب

استبدل بروفايله بـ "الرئيس الـ 45 الأمريكي"

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خالد علي - الرياض
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4,359

أزال موقع "تويتر" من حساب دونالد ترامب؛ لقب "الرئيس الأمريكي" واستبدل بروفايله بـ "الرئيس الـ 45 الأمريكي"، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن؛ في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقامت "تويتر" في خطوة مفاجئة بتغيير بروفايل ترامب؛ على الرغم من عدم انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة والتي تستمر الى 20 يناير المقبل حتى قبل اعترافه بالخسارة.

ورفض دونالد ترامب؛ وحزبه، الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، كما هو متعارف عليه في البروتوكولات الأمريكية، حيث يجب على الخصم الخاسر الاعتراف بالهزيمة.

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