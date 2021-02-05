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"ماكلارين" تُدشّن أول مركز صيانة لسياراتها في السعودية

مُجهّز بأحدث المعدات والتقنيات في وسط الرياض

دشّنت شركة "ماكلارين - McLaren" البريطانية أول مركز خدمة وصيانة لها في السعودية، على طريق الملك عبدالعزيز- وسط مدينة الرياض، وذلك تلبيةً لمتطلبات العدد المتزايد من سيارات McLaren في السوق السعودي الحيوي.

وتمّ تجهيز المركز الجديد بأحدث المعدات والتقنيات على مساحة أكثر من 1500 متر مربع تشمل سبع روافع سيارات وأحدث معدات تشخيص أعطال السيارات.

ويضم المركز فريقاً متخصصاً من المهندسين المدربين من قبل شركة McLaren يقدمون أعلى مستويات الخدمة، كما يوفر المركز خدمة جلب السيارات عند الطلب للعملاء الموجودين في جميع أنحاء المملكة وخاصة مدينتي جدة والدمام.

وتواصل شركة "automotive Mclaren" الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة ذات الأداء العالي لتعزيز حضور علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع افتتاحها رسمياً لمركز خدمة جديد على طريق الملك عبدالعزيز في الرياض، والذي تتولى إدارته شركة نحو الشرق.

وبهذه المناسبة، علَّق المدير الإداري لـ McLaren Automotive المحدودة - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بريت سوسو؛ قائلاً: نحن فخورون للغاية بافتتاح مركز الخدمة الجديد McLaren الرياض، قبل الكشف المرتقب عن سيارتنا McLaren Artura الجديدة كلياً التي طال انتظارها.

وقال: "أنا على ثقة بأن هذ المركز الجديد سيتيح لنا الاستمرار في تجاوز تطلعات عملائنا وتلبية الطلب المتزايد على سيارات McLaren الخارقة في المملكة العربية السعودية. وأود أيضاً أن أوجّه الشكر لشركائنا في McLaren الرياض، على دعمهم المستمر وشغفهم والتزامهم بعلامة McLaren التجارية".

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لشركة نحو الشرق، الوكيل الحصري لـ McLaren الرياض محمد بن عبدالله الكريديس: "لقد كانت علامة McLaren دائماً وأبداً مرادفاً للمنتجات المتفوقة والمتميزة، إضافة إلى تقديمها متعة اقتناء رائعة لسياراتها، ولا شك أن مركز الخدمة الجديد سيتيح لنا تعزيز هذا الشعور الرائع بالتميز والتفرد والارتقاء به لما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن توفير أفضل الخدمات في السوق لعملائنا المميزين.

جديرٌ بالذكر أن McLaren هي شركة بريطانية متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء.

وتقدم الشركة ثلاثة خطوط إنتاج متميزة من السيارات وهي: Sports Series وSuper Series وUltimate Series، ويتم بيع هذه السيارات من خلال شبكة مبيعات تضم أكثر من 80 وكيلاً في 30 سوقا حول العالم.

وشهد عام 2017 إطلاق الشركة مزيداً من الطرازات والنماذج الجديدة بما في ذلك الجيل الثاني من Super Series و570S Spider وMcLaren Senna.

في عام 2018، أطلقت الشركة 600LT وMcLaren Speedtail والطراز الجديد من Ultimate Series وأول McLaren من نوع Hyper-GT، حيث سيتم إنتاج 106 منها فقط.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"ماكلارين" تُدشّن أول مركز صيانة لسياراتها في السعودية
سبق

دشّنت شركة "ماكلارين - McLaren" البريطانية أول مركز خدمة وصيانة لها في السعودية، على طريق الملك عبدالعزيز- وسط مدينة الرياض، وذلك تلبيةً لمتطلبات العدد المتزايد من سيارات McLaren في السوق السعودي الحيوي.

وتمّ تجهيز المركز الجديد بأحدث المعدات والتقنيات على مساحة أكثر من 1500 متر مربع تشمل سبع روافع سيارات وأحدث معدات تشخيص أعطال السيارات.

ويضم المركز فريقاً متخصصاً من المهندسين المدربين من قبل شركة McLaren يقدمون أعلى مستويات الخدمة، كما يوفر المركز خدمة جلب السيارات عند الطلب للعملاء الموجودين في جميع أنحاء المملكة وخاصة مدينتي جدة والدمام.

وتواصل شركة "automotive Mclaren" الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة ذات الأداء العالي لتعزيز حضور علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع افتتاحها رسمياً لمركز خدمة جديد على طريق الملك عبدالعزيز في الرياض، والذي تتولى إدارته شركة نحو الشرق.

وبهذه المناسبة، علَّق المدير الإداري لـ McLaren Automotive المحدودة - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بريت سوسو؛ قائلاً: نحن فخورون للغاية بافتتاح مركز الخدمة الجديد McLaren الرياض، قبل الكشف المرتقب عن سيارتنا McLaren Artura الجديدة كلياً التي طال انتظارها.

وقال: "أنا على ثقة بأن هذ المركز الجديد سيتيح لنا الاستمرار في تجاوز تطلعات عملائنا وتلبية الطلب المتزايد على سيارات McLaren الخارقة في المملكة العربية السعودية. وأود أيضاً أن أوجّه الشكر لشركائنا في McLaren الرياض، على دعمهم المستمر وشغفهم والتزامهم بعلامة McLaren التجارية".

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لشركة نحو الشرق، الوكيل الحصري لـ McLaren الرياض محمد بن عبدالله الكريديس: "لقد كانت علامة McLaren دائماً وأبداً مرادفاً للمنتجات المتفوقة والمتميزة، إضافة إلى تقديمها متعة اقتناء رائعة لسياراتها، ولا شك أن مركز الخدمة الجديد سيتيح لنا تعزيز هذا الشعور الرائع بالتميز والتفرد والارتقاء به لما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن توفير أفضل الخدمات في السوق لعملائنا المميزين.

جديرٌ بالذكر أن McLaren هي شركة بريطانية متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء.

وتقدم الشركة ثلاثة خطوط إنتاج متميزة من السيارات وهي: Sports Series وSuper Series وUltimate Series، ويتم بيع هذه السيارات من خلال شبكة مبيعات تضم أكثر من 80 وكيلاً في 30 سوقا حول العالم.

وشهد عام 2017 إطلاق الشركة مزيداً من الطرازات والنماذج الجديدة بما في ذلك الجيل الثاني من Super Series و570S Spider وMcLaren Senna.

في عام 2018، أطلقت الشركة 600LT وMcLaren Speedtail والطراز الجديد من Ultimate Series وأول McLaren من نوع Hyper-GT، حيث سيتم إنتاج 106 منها فقط.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:25 PM

"ماكلارين" تُدشّن أول مركز صيانة لسياراتها في السعودية

مُجهّز بأحدث المعدات والتقنيات في وسط الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت شركة "ماكلارين - McLaren" البريطانية أول مركز خدمة وصيانة لها في السعودية، على طريق الملك عبدالعزيز- وسط مدينة الرياض، وذلك تلبيةً لمتطلبات العدد المتزايد من سيارات McLaren في السوق السعودي الحيوي.

وتمّ تجهيز المركز الجديد بأحدث المعدات والتقنيات على مساحة أكثر من 1500 متر مربع تشمل سبع روافع سيارات وأحدث معدات تشخيص أعطال السيارات.

ويضم المركز فريقاً متخصصاً من المهندسين المدربين من قبل شركة McLaren يقدمون أعلى مستويات الخدمة، كما يوفر المركز خدمة جلب السيارات عند الطلب للعملاء الموجودين في جميع أنحاء المملكة وخاصة مدينتي جدة والدمام.

وتواصل شركة "automotive Mclaren" الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة ذات الأداء العالي لتعزيز حضور علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع افتتاحها رسمياً لمركز خدمة جديد على طريق الملك عبدالعزيز في الرياض، والذي تتولى إدارته شركة نحو الشرق.

وبهذه المناسبة، علَّق المدير الإداري لـ McLaren Automotive المحدودة - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بريت سوسو؛ قائلاً: نحن فخورون للغاية بافتتاح مركز الخدمة الجديد McLaren الرياض، قبل الكشف المرتقب عن سيارتنا McLaren Artura الجديدة كلياً التي طال انتظارها.

وقال: "أنا على ثقة بأن هذ المركز الجديد سيتيح لنا الاستمرار في تجاوز تطلعات عملائنا وتلبية الطلب المتزايد على سيارات McLaren الخارقة في المملكة العربية السعودية. وأود أيضاً أن أوجّه الشكر لشركائنا في McLaren الرياض، على دعمهم المستمر وشغفهم والتزامهم بعلامة McLaren التجارية".

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لشركة نحو الشرق، الوكيل الحصري لـ McLaren الرياض محمد بن عبدالله الكريديس: "لقد كانت علامة McLaren دائماً وأبداً مرادفاً للمنتجات المتفوقة والمتميزة، إضافة إلى تقديمها متعة اقتناء رائعة لسياراتها، ولا شك أن مركز الخدمة الجديد سيتيح لنا تعزيز هذا الشعور الرائع بالتميز والتفرد والارتقاء به لما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن توفير أفضل الخدمات في السوق لعملائنا المميزين.

جديرٌ بالذكر أن McLaren هي شركة بريطانية متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء.

وتقدم الشركة ثلاثة خطوط إنتاج متميزة من السيارات وهي: Sports Series وSuper Series وUltimate Series، ويتم بيع هذه السيارات من خلال شبكة مبيعات تضم أكثر من 80 وكيلاً في 30 سوقا حول العالم.

وشهد عام 2017 إطلاق الشركة مزيداً من الطرازات والنماذج الجديدة بما في ذلك الجيل الثاني من Super Series و570S Spider وMcLaren Senna.

في عام 2018، أطلقت الشركة 600LT وMcLaren Speedtail والطراز الجديد من Ultimate Series وأول McLaren من نوع Hyper-GT، حيث سيتم إنتاج 106 منها فقط.

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