"بسيارتَي الغرفة التجارية".. "حفل سباق الفروسية 18" يواعد حائل غداً

"التبيناوي" لـ"سبق": 5 أشواط.. والجياد المسجلة وصلت إلى 53 جواداً

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً، حفل سباقه الثامن عشر للموسم الحالي 1442هـ، على "سيارتَي الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل".

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي؛ لـ"سبق"، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 53 جواداً؛ مشيراً إلى أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط؛ حيث خُصّص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، بينما خُصّص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017م.. أما الشوط الرابع "سيارة" فخُصّص لفئة مفتوح أفراس، والشوط الخامس "سيارة" للدرجة مفتوح الدرجات.

واختتم "التبيناوي"؛ قائلاً: "أشكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز الزقدي؛ وأعضاء مجلس الإدارة كافة على دعمهم الذي كان له دور كبير في تقدم رياضة الفروسية بالمنطقة".