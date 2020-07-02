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تنمية كنانة جنوب القنفذة تطلق مشروع "عطائي بتطوعي"

يهدف لخدمة المجتمع بالأعمال التوعوية والتنموية والاجتماعية

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز كنانة بوادي حلي جنوب محافظة القنفذة مشروع "عطائي بتطوعي".

وأكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بكنانة محمد علي الفلاحي أن الأهداف التي دعت لتدشين انطلاقة هذا المشروع تتمثل في خدمة المجتمع من خلال الأعمال التطوعية وتدريب الشباب على العمل التطوعي، وكذلك نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة أعداد المتطوعين باللجنة، لافتًا إلى أن العدد المتوقع من المستفدين ربما يصل إلى الألف مستفيد .
وأوضح العضو المشرف على المشروع عبدالرحمن خالد الكناني أن فريق عطاء التطوعي بكنانة يسعى لخدمة المجتمع بالأعمال التوعوية والتنموية والاجتماعية من أعمال إغاثية وأعمال بر وإحسان وغيرها بالمشاركة مع الجهات المعنية، وعلق الكناني عن أهمية العمل التطوعي وذكر مجالات العمل التطوعي(الصحي، البيئي، الإعلامي، الاجتماعي، التعليمي).
وقال: يجب اختيار المجال الذي يتناسب مع مهارات وقدرات المتطوع لكي يكون أكثر إبداعًا واستمتاعًا وعطاءً في العمل التطوعي.
يذكر أن حفل التدشين انطلق يوم أمس الأربعاء وتخلله التعريف بفريق عطاء التطوعي بكنانة
وأهدافه وأهم أعماله وانجازاته، حيث سيكون هناك رسائل توعوية عن أهمية العمل التطوعي، ومقاطع فيديو، وبرشورات ومسابقات، ودورات تدريبية عن التطوع بإستخدام برنامج زوم، وعمل شراكات مجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخيرية والاجتماعية، وزيارة لجمعية بصمة شباب التطوعية وجمعية شباب حلي.

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية محافظة القنفذة

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تنمية كنانة جنوب القنفذة تطلق مشروع "عطائي بتطوعي"
سبق

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز كنانة بوادي حلي جنوب محافظة القنفذة مشروع "عطائي بتطوعي".

وأكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بكنانة محمد علي الفلاحي أن الأهداف التي دعت لتدشين انطلاقة هذا المشروع تتمثل في خدمة المجتمع من خلال الأعمال التطوعية وتدريب الشباب على العمل التطوعي، وكذلك نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة أعداد المتطوعين باللجنة، لافتًا إلى أن العدد المتوقع من المستفدين ربما يصل إلى الألف مستفيد .
وأوضح العضو المشرف على المشروع عبدالرحمن خالد الكناني أن فريق عطاء التطوعي بكنانة يسعى لخدمة المجتمع بالأعمال التوعوية والتنموية والاجتماعية من أعمال إغاثية وأعمال بر وإحسان وغيرها بالمشاركة مع الجهات المعنية، وعلق الكناني عن أهمية العمل التطوعي وذكر مجالات العمل التطوعي(الصحي، البيئي، الإعلامي، الاجتماعي، التعليمي).
وقال: يجب اختيار المجال الذي يتناسب مع مهارات وقدرات المتطوع لكي يكون أكثر إبداعًا واستمتاعًا وعطاءً في العمل التطوعي.
يذكر أن حفل التدشين انطلق يوم أمس الأربعاء وتخلله التعريف بفريق عطاء التطوعي بكنانة
وأهدافه وأهم أعماله وانجازاته، حيث سيكون هناك رسائل توعوية عن أهمية العمل التطوعي، ومقاطع فيديو، وبرشورات ومسابقات، ودورات تدريبية عن التطوع بإستخدام برنامج زوم، وعمل شراكات مجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخيرية والاجتماعية، وزيارة لجمعية بصمة شباب التطوعية وجمعية شباب حلي.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
03:45 PM

تنمية كنانة جنوب القنفذة تطلق مشروع "عطائي بتطوعي"

يهدف لخدمة المجتمع بالأعمال التوعوية والتنموية والاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز كنانة بوادي حلي جنوب محافظة القنفذة مشروع "عطائي بتطوعي".

وأكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بكنانة محمد علي الفلاحي أن الأهداف التي دعت لتدشين انطلاقة هذا المشروع تتمثل في خدمة المجتمع من خلال الأعمال التطوعية وتدريب الشباب على العمل التطوعي، وكذلك نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة أعداد المتطوعين باللجنة، لافتًا إلى أن العدد المتوقع من المستفدين ربما يصل إلى الألف مستفيد .
وأوضح العضو المشرف على المشروع عبدالرحمن خالد الكناني أن فريق عطاء التطوعي بكنانة يسعى لخدمة المجتمع بالأعمال التوعوية والتنموية والاجتماعية من أعمال إغاثية وأعمال بر وإحسان وغيرها بالمشاركة مع الجهات المعنية، وعلق الكناني عن أهمية العمل التطوعي وذكر مجالات العمل التطوعي(الصحي، البيئي، الإعلامي، الاجتماعي، التعليمي).
وقال: يجب اختيار المجال الذي يتناسب مع مهارات وقدرات المتطوع لكي يكون أكثر إبداعًا واستمتاعًا وعطاءً في العمل التطوعي.
يذكر أن حفل التدشين انطلق يوم أمس الأربعاء وتخلله التعريف بفريق عطاء التطوعي بكنانة
وأهدافه وأهم أعماله وانجازاته، حيث سيكون هناك رسائل توعوية عن أهمية العمل التطوعي، ومقاطع فيديو، وبرشورات ومسابقات، ودورات تدريبية عن التطوع بإستخدام برنامج زوم، وعمل شراكات مجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخيرية والاجتماعية، وزيارة لجمعية بصمة شباب التطوعية وجمعية شباب حلي.

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