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قبيل وفاته بساعات.. هذا ما جادت به قريحة "دعيج الصباح" ترحيباً بولي العهد

رحل عن عمر يناهز الخمسين ونعاه الديوان الأميري وتقام الصلاة عليه عصراً

كتب الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ قبل وفاته بساعات، بيتين شعريين مرحباً بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال زيارة سموه لدولة الكويت، يقول فيهما:

‏"مـحـمـد بن سـلـمـان يا نـعـم الـولـيــف

تـفـخــر كــويــت الــعــزّ بالأخّ الـعــزيـز

ضـيـفــنـا مـا هـو بـحــيّ الـلـه ضــيـــف

ضـيـفـنـا حـفـيـد الـمــلك عبدالـعـزيـز".

وكان الديوان الأميري الكويتي قد نعى الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ الذي تُوفي صباح اليوم السبت، عن عمرٍ يناهز الخمسين عاماً؛ مشيراً إلى أنه ستُقام الصلاة عليه عصر اليوم.

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قبيل وفاته بساعات.. هذا ما جادت به قريحة "دعيج الصباح" ترحيباً بولي العهد
سبق

كتب الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ قبل وفاته بساعات، بيتين شعريين مرحباً بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال زيارة سموه لدولة الكويت، يقول فيهما:

‏"مـحـمـد بن سـلـمـان يا نـعـم الـولـيــف

تـفـخــر كــويــت الــعــزّ بالأخّ الـعــزيـز

ضـيـفــنـا مـا هـو بـحــيّ الـلـه ضــيـــف

ضـيـفـنـا حـفـيـد الـمــلك عبدالـعـزيـز".

وكان الديوان الأميري الكويتي قد نعى الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ الذي تُوفي صباح اليوم السبت، عن عمرٍ يناهز الخمسين عاماً؛ مشيراً إلى أنه ستُقام الصلاة عليه عصر اليوم.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:49 PM

قبيل وفاته بساعات.. هذا ما جادت به قريحة "دعيج الصباح" ترحيباً بولي العهد

رحل عن عمر يناهز الخمسين ونعاه الديوان الأميري وتقام الصلاة عليه عصراً

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
3,570

كتب الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ قبل وفاته بساعات، بيتين شعريين مرحباً بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال زيارة سموه لدولة الكويت، يقول فيهما:

‏"مـحـمـد بن سـلـمـان يا نـعـم الـولـيــف

تـفـخــر كــويــت الــعــزّ بالأخّ الـعــزيـز

ضـيـفــنـا مـا هـو بـحــيّ الـلـه ضــيـــف

ضـيـفـنـا حـفـيـد الـمــلك عبدالـعـزيـز".

وكان الديوان الأميري الكويتي قد نعى الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ الذي تُوفي صباح اليوم السبت، عن عمرٍ يناهز الخمسين عاماً؛ مشيراً إلى أنه ستُقام الصلاة عليه عصر اليوم.

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