عمدة لندن يعلن الطوارئ لمواجهة تفشٍّ غير مسبوق لكورونا

1.1 مليون شخص أصيبوا خلال أسبوع في بريطانيا

قرر عمدة لندن صادق خان، اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ في ظل تسجيل أعداد غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وبعد أسابيع من إعلان بريطانيا عن اكتشاف سلالة متحورة من الفيروس.

وقال "خان": إن "إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بإغراق المستشفيات بالمرضى المصابين"، لافتاً إلى أن معدلات الإصابة المتزايدة تضع ضغطاً هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42%، أي من 640 إلى 908 في الأسبوع حتى 6 يناير، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، سيمون ستيفنز، قد أكد أمس الخميس أنه يتم إدخال أكثر من 800 مريض بكوفيد-19 يومياً في مستشفيات لندن، فيما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الجمعة، أن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي.

ومع ارتفاع أعداد الإصابات القياسي بفيروس كورونا، وصل معدل الإصابات في بريطانيا إلى إصابة واحدة بين كل 50 فردًا في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في لندن.

