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"الجربا" في ذكرى البيعة: نجدد الولاء وفخورون بهذا العطاء وباقون على العهد والوفاء

جدد الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وذلك بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال الشيخ فرحان: هذه الذكرى أصبحت موعدًا سنويًّا للفرح والاحتفاء والفخر، ومناسبةً وطنية يترقبها الشعب السعودي ليعبروا عن حبهم الصادق والقوي والأصيل لملكهم الذي قاد المملكة لتحقيق ريادة حقيقية في كل المجالات، وعلى الرغم مما تعرضت له كافة دول العالم من أزمات اقتصادية وسياسية وصحية؛ فإن المملكة بقيادته -حفظه الله- قدمت للتاريخ أنموذجًا متفردًا ورائدًا وملهمًا.

وعبّر الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية من حكم خادم الحرمين الشريفين؛ مؤكدًا أن تلك الإنجازات والنجاحات ليست مستغربة من رجل قدّم لهذه الوطن سجلًا حافلًا بالعمل الجاد المخلص، ليحظى بدعوات صادقة من كل الشعب السعودي على ما قدمه لهم من تضحيات وأعمال نبيلة.

وأكد الشيخ فرحان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، صنعت للعالم تجربة مثيرة للاهتمام، ونجحت في الاستفادة المثلى من طاقات وإبداعات شبابها لبناء دولة عصرية حديثة، أصبحت من الدول الأقوى عالميًّا.

وأعرب الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا عن ثقته في أن الشعب السعودي الكريم يصطف دومًا وأبدًا خلف قيادته، في قوة وتلاحم غير مستغرب على هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا الذكرى السادسة للبيعة

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"الجربا" في ذكرى البيعة: نجدد الولاء وفخورون بهذا العطاء وباقون على العهد والوفاء
سبق

جدد الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وذلك بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال الشيخ فرحان: هذه الذكرى أصبحت موعدًا سنويًّا للفرح والاحتفاء والفخر، ومناسبةً وطنية يترقبها الشعب السعودي ليعبروا عن حبهم الصادق والقوي والأصيل لملكهم الذي قاد المملكة لتحقيق ريادة حقيقية في كل المجالات، وعلى الرغم مما تعرضت له كافة دول العالم من أزمات اقتصادية وسياسية وصحية؛ فإن المملكة بقيادته -حفظه الله- قدمت للتاريخ أنموذجًا متفردًا ورائدًا وملهمًا.

وعبّر الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية من حكم خادم الحرمين الشريفين؛ مؤكدًا أن تلك الإنجازات والنجاحات ليست مستغربة من رجل قدّم لهذه الوطن سجلًا حافلًا بالعمل الجاد المخلص، ليحظى بدعوات صادقة من كل الشعب السعودي على ما قدمه لهم من تضحيات وأعمال نبيلة.

وأكد الشيخ فرحان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، صنعت للعالم تجربة مثيرة للاهتمام، ونجحت في الاستفادة المثلى من طاقات وإبداعات شبابها لبناء دولة عصرية حديثة، أصبحت من الدول الأقوى عالميًّا.

وأعرب الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا عن ثقته في أن الشعب السعودي الكريم يصطف دومًا وأبدًا خلف قيادته، في قوة وتلاحم غير مستغرب على هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:28 PM

"الجربا" في ذكرى البيعة: نجدد الولاء وفخورون بهذا العطاء وباقون على العهد والوفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وذلك بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال الشيخ فرحان: هذه الذكرى أصبحت موعدًا سنويًّا للفرح والاحتفاء والفخر، ومناسبةً وطنية يترقبها الشعب السعودي ليعبروا عن حبهم الصادق والقوي والأصيل لملكهم الذي قاد المملكة لتحقيق ريادة حقيقية في كل المجالات، وعلى الرغم مما تعرضت له كافة دول العالم من أزمات اقتصادية وسياسية وصحية؛ فإن المملكة بقيادته -حفظه الله- قدمت للتاريخ أنموذجًا متفردًا ورائدًا وملهمًا.

وعبّر الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية من حكم خادم الحرمين الشريفين؛ مؤكدًا أن تلك الإنجازات والنجاحات ليست مستغربة من رجل قدّم لهذه الوطن سجلًا حافلًا بالعمل الجاد المخلص، ليحظى بدعوات صادقة من كل الشعب السعودي على ما قدمه لهم من تضحيات وأعمال نبيلة.

وأكد الشيخ فرحان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، صنعت للعالم تجربة مثيرة للاهتمام، ونجحت في الاستفادة المثلى من طاقات وإبداعات شبابها لبناء دولة عصرية حديثة، أصبحت من الدول الأقوى عالميًّا.

وأعرب الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا عن ثقته في أن الشعب السعودي الكريم يصطف دومًا وأبدًا خلف قيادته، في قوة وتلاحم غير مستغرب على هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

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