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"التحالف": تدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:16 AM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
01:21 AM

"التحالف": تدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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