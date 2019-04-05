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وفاة عميد أسرة "آل زمانان"

توفي، مساء أول أمس الأربعاء، عميد أسرة آل زمانان هادي بن محمد آل زمانان العجمي، شقيق اللواء صالح بن محمد آل زمانان العجمي.

ويتقبل اللواء "صالح" وجماعته آل زمانان، العزاء في حي الفهد الشمالي في مدينة نجران.

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وفاة عميد أسرة "آل زمانان"
سبق

توفي، مساء أول أمس الأربعاء، عميد أسرة آل زمانان هادي بن محمد آل زمانان العجمي، شقيق اللواء صالح بن محمد آل زمانان العجمي.

ويتقبل اللواء "صالح" وجماعته آل زمانان، العزاء في حي الفهد الشمالي في مدينة نجران.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
05:20 PM

وفاة عميد أسرة "آل زمانان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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توفي، مساء أول أمس الأربعاء، عميد أسرة آل زمانان هادي بن محمد آل زمانان العجمي، شقيق اللواء صالح بن محمد آل زمانان العجمي.

ويتقبل اللواء "صالح" وجماعته آل زمانان، العزاء في حي الفهد الشمالي في مدينة نجران.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,193
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