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"الحج" : 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة في حج 1442

يمثلون 150 دولة حول العالم .. وبينهن 25 ألفًا و702 حاجة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد جنسيات الحجاج الذين سمح لهم الحج في هذا العام من المقيمين في المملكة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ ، حيث تم تأهيل ما يقارب من 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة الذين يمثلون 150 دولة من دول العالم وينقسمون إلى جميع الدول العربية والإفريقية وآسيا وأمريكا.

وفي التفاصيل ذكرت "العربية" أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلنت عن أعداد الحجاج من النساء، وقد بلغت 25 ألفًا و702 حاجة، والرجال 32 ألفًا و816 حاجًا، بلغ منهم من المواطنين السعوديين أكثر من 33 ألف حاج منهم أكثر من 16 ألفًا من النساء و16 ألفًا و753 من الرجال بينما بلغ عدد الحجاج المقيمين أكثر من 25 ألف حاج.

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"الحج" : 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة في حج 1442
سبق

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد جنسيات الحجاج الذين سمح لهم الحج في هذا العام من المقيمين في المملكة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ ، حيث تم تأهيل ما يقارب من 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة الذين يمثلون 150 دولة من دول العالم وينقسمون إلى جميع الدول العربية والإفريقية وآسيا وأمريكا.

وفي التفاصيل ذكرت "العربية" أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلنت عن أعداد الحجاج من النساء، وقد بلغت 25 ألفًا و702 حاجة، والرجال 32 ألفًا و816 حاجًا، بلغ منهم من المواطنين السعوديين أكثر من 33 ألف حاج منهم أكثر من 16 ألفًا من النساء و16 ألفًا و753 من الرجال بينما بلغ عدد الحجاج المقيمين أكثر من 25 ألف حاج.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
09:40 PM

"الحج" : 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة في حج 1442

يمثلون 150 دولة حول العالم .. وبينهن 25 ألفًا و702 حاجة

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خالد خليل - بعثة المشاعر المقدّسة
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كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد جنسيات الحجاج الذين سمح لهم الحج في هذا العام من المقيمين في المملكة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ ، حيث تم تأهيل ما يقارب من 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة الذين يمثلون 150 دولة من دول العالم وينقسمون إلى جميع الدول العربية والإفريقية وآسيا وأمريكا.

وفي التفاصيل ذكرت "العربية" أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلنت عن أعداد الحجاج من النساء، وقد بلغت 25 ألفًا و702 حاجة، والرجال 32 ألفًا و816 حاجًا، بلغ منهم من المواطنين السعوديين أكثر من 33 ألف حاج منهم أكثر من 16 ألفًا من النساء و16 ألفًا و753 من الرجال بينما بلغ عدد الحجاج المقيمين أكثر من 25 ألف حاج.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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