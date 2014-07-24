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رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

دعا الله أن يتقبّل من حجاج بيت الله الحرام

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وسأل المولى -عز وجل- أن يتقبّل من حجاج بيت الله مناسكهم وصالح أعمالهم، وأن يوفّق وطننا الغالي للنجاح في المواسم القادمة، وأن يديم عليه أمنه ورخاءه واستقراره.

رئاسة أمن الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
سبق

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وسأل المولى -عز وجل- أن يتقبّل من حجاج بيت الله مناسكهم وصالح أعمالهم، وأن يوفّق وطننا الغالي للنجاح في المواسم القادمة، وأن يديم عليه أمنه ورخاءه واستقراره.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
07:22 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:29 AM

رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

دعا الله أن يتقبّل من حجاج بيت الله الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
11,082

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وسأل المولى -عز وجل- أن يتقبّل من حجاج بيت الله مناسكهم وصالح أعمالهم، وأن يوفّق وطننا الغالي للنجاح في المواسم القادمة، وأن يديم عليه أمنه ورخاءه واستقراره.

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