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"مسك الخيرية" تفتح باب الالتحاق بالنسخة الخامسة من "زمالة مسك"

بحزمة من مهارات الانطلاق للمستقبل وتُعنَى بتطوير الشباب والشابات

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن فتح باب الالتحاق بالنسخة الخامسة من "زمالة مسك"، برنامج التطوير الشخصي والمهني الذي يمكّن الشباب والشابات بحزمة من مهارات وأدوات الانطلاق نحو المستقبل، في رحلة مُلْهمة من التعلُّم تمتد على مدى ستة أشهر، وتؤهلهم للانضمام إلى شبكة نخبوية من زملاء وزميلات مسك.

وتُعنَى "زمالة مسك" بتطوير الشباب والشابات، والنهوض بمهاراتهم وقدراتهم المهنية والشخصية؛ ليكونوا نماذج وطنية ملهمة في صناعة التغيير، وقادرة على إحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي في مستقبل المملكة.

وتضم رحلة التعلم، التي تقدّمها النسخة الخامسة من البرنامج، سلسلة من فصول التعلُّم التي تشمل "تطوير المهارات الشخصية" لرفع الوعي بمبادئ القيادة ومهاراتها، و"تعزيز القدرة على صناعة الأثر الإيجابي" لتمكين زملاء مسك من شَغْل مواقع قيادية في مسيرة تطوير المملكة، و"تطوير الخبرات العملية" لصقل المهارات المهنية بالممارسة والتطبيق، و"توسيع دائرة العلاقات" بشبكة واسعة من "زمالة مسك" تساعد على تبادل الخبرات وإثراء المعرفة.

ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة للالتحاق بالنسخة الرابعة من "مسابقة زمالة مسك السنوية"؛ بهدف تمكينهم من طرح حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة بالشراكة مع نخبة من المنظمات في القطاع العام والخاص وغير الربحي محليًّا ودوليًّا.

وعلى امتداد سنوات عمله، تمَكّن برنامج "زمالة مسك" من تكوين شبكة نخبوية من الأعضاء، بلغ تعدادها أكثر من 220 زميلًا وزميلة، وقدم في ثنايا أنشطته 1950 ساعة تدريب وإرشاد، وسبعة معسكرات لإثراء القيادة، وثلاث نسخ من "مسابقة زمالة مسك السنوية".

وينبغي أن يكون الملتحق بالبرنامج سعودي الجنسية، على رأس الدراسة في جامعة مرموقة عالميًّا أو حاصلًا على قبول دراسي في إحداها، ودَعتْ "مسك الخيرية" الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بـ "زمالة مسك" إلى المبادرة لتقديم طلبات الانضمام قبل تاريخ 7/ 1/ 2022م عبر الرابط التالي: https://hub.misk.org.sa/ar/programs/misk-fellowship/

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك الخيرية" تفتح باب الالتحاق بالنسخة الخامسة من "زمالة مسك"
سبق

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن فتح باب الالتحاق بالنسخة الخامسة من "زمالة مسك"، برنامج التطوير الشخصي والمهني الذي يمكّن الشباب والشابات بحزمة من مهارات وأدوات الانطلاق نحو المستقبل، في رحلة مُلْهمة من التعلُّم تمتد على مدى ستة أشهر، وتؤهلهم للانضمام إلى شبكة نخبوية من زملاء وزميلات مسك.

وتُعنَى "زمالة مسك" بتطوير الشباب والشابات، والنهوض بمهاراتهم وقدراتهم المهنية والشخصية؛ ليكونوا نماذج وطنية ملهمة في صناعة التغيير، وقادرة على إحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي في مستقبل المملكة.

وتضم رحلة التعلم، التي تقدّمها النسخة الخامسة من البرنامج، سلسلة من فصول التعلُّم التي تشمل "تطوير المهارات الشخصية" لرفع الوعي بمبادئ القيادة ومهاراتها، و"تعزيز القدرة على صناعة الأثر الإيجابي" لتمكين زملاء مسك من شَغْل مواقع قيادية في مسيرة تطوير المملكة، و"تطوير الخبرات العملية" لصقل المهارات المهنية بالممارسة والتطبيق، و"توسيع دائرة العلاقات" بشبكة واسعة من "زمالة مسك" تساعد على تبادل الخبرات وإثراء المعرفة.

ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة للالتحاق بالنسخة الرابعة من "مسابقة زمالة مسك السنوية"؛ بهدف تمكينهم من طرح حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة بالشراكة مع نخبة من المنظمات في القطاع العام والخاص وغير الربحي محليًّا ودوليًّا.

وعلى امتداد سنوات عمله، تمَكّن برنامج "زمالة مسك" من تكوين شبكة نخبوية من الأعضاء، بلغ تعدادها أكثر من 220 زميلًا وزميلة، وقدم في ثنايا أنشطته 1950 ساعة تدريب وإرشاد، وسبعة معسكرات لإثراء القيادة، وثلاث نسخ من "مسابقة زمالة مسك السنوية".

وينبغي أن يكون الملتحق بالبرنامج سعودي الجنسية، على رأس الدراسة في جامعة مرموقة عالميًّا أو حاصلًا على قبول دراسي في إحداها، ودَعتْ "مسك الخيرية" الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بـ "زمالة مسك" إلى المبادرة لتقديم طلبات الانضمام قبل تاريخ 7/ 1/ 2022م عبر الرابط التالي: https://hub.misk.org.sa/ar/programs/misk-fellowship/

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
06:13 PM

"مسك الخيرية" تفتح باب الالتحاق بالنسخة الخامسة من "زمالة مسك"

بحزمة من مهارات الانطلاق للمستقبل وتُعنَى بتطوير الشباب والشابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن فتح باب الالتحاق بالنسخة الخامسة من "زمالة مسك"، برنامج التطوير الشخصي والمهني الذي يمكّن الشباب والشابات بحزمة من مهارات وأدوات الانطلاق نحو المستقبل، في رحلة مُلْهمة من التعلُّم تمتد على مدى ستة أشهر، وتؤهلهم للانضمام إلى شبكة نخبوية من زملاء وزميلات مسك.

وتُعنَى "زمالة مسك" بتطوير الشباب والشابات، والنهوض بمهاراتهم وقدراتهم المهنية والشخصية؛ ليكونوا نماذج وطنية ملهمة في صناعة التغيير، وقادرة على إحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي في مستقبل المملكة.

وتضم رحلة التعلم، التي تقدّمها النسخة الخامسة من البرنامج، سلسلة من فصول التعلُّم التي تشمل "تطوير المهارات الشخصية" لرفع الوعي بمبادئ القيادة ومهاراتها، و"تعزيز القدرة على صناعة الأثر الإيجابي" لتمكين زملاء مسك من شَغْل مواقع قيادية في مسيرة تطوير المملكة، و"تطوير الخبرات العملية" لصقل المهارات المهنية بالممارسة والتطبيق، و"توسيع دائرة العلاقات" بشبكة واسعة من "زمالة مسك" تساعد على تبادل الخبرات وإثراء المعرفة.

ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة للالتحاق بالنسخة الرابعة من "مسابقة زمالة مسك السنوية"؛ بهدف تمكينهم من طرح حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة بالشراكة مع نخبة من المنظمات في القطاع العام والخاص وغير الربحي محليًّا ودوليًّا.

وعلى امتداد سنوات عمله، تمَكّن برنامج "زمالة مسك" من تكوين شبكة نخبوية من الأعضاء، بلغ تعدادها أكثر من 220 زميلًا وزميلة، وقدم في ثنايا أنشطته 1950 ساعة تدريب وإرشاد، وسبعة معسكرات لإثراء القيادة، وثلاث نسخ من "مسابقة زمالة مسك السنوية".

وينبغي أن يكون الملتحق بالبرنامج سعودي الجنسية، على رأس الدراسة في جامعة مرموقة عالميًّا أو حاصلًا على قبول دراسي في إحداها، ودَعتْ "مسك الخيرية" الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بـ "زمالة مسك" إلى المبادرة لتقديم طلبات الانضمام قبل تاريخ 7/ 1/ 2022م عبر الرابط التالي: https://hub.misk.org.sa/ar/programs/misk-fellowship/

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