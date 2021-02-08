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126 ألف مكالمة.. "هلال أحمر تبوك" يكشف حصاد بلاغات وحالات 2020

"العنزي": تعامل معها وباشرتها 26 فرقة إسعافية تعمل على مدار 24 ساعة

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، أكثر من 126040 مكالمة بإجمالي 21666 بلاغاً إسعافياً، أنشئ منها 5643 بلاغاً لحالات الحوادث، فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية 16023؛ وذلك في العام المنقضي 2020م

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي؛ أنه تمّ التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قِبل الفرق الإسعافية البالغ عددها 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة؛ حيث تتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة.

وأشار إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية تمّت تغطيتها من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي أقامتها إدارة التدريب بفرع الهيئة خلال العام الماضي أكثر 125 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 2570، إضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة عن بُعد البالغ عددهم أكثر من 29600 مستفيد ومستفيدة.

ودعا "العنزي"؛ المواطنين والمقيمين، إلى التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات الفرع على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني".

هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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126 ألف مكالمة.. "هلال أحمر تبوك" يكشف حصاد بلاغات وحالات 2020
سبق

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، أكثر من 126040 مكالمة بإجمالي 21666 بلاغاً إسعافياً، أنشئ منها 5643 بلاغاً لحالات الحوادث، فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية 16023؛ وذلك في العام المنقضي 2020م

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي؛ أنه تمّ التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قِبل الفرق الإسعافية البالغ عددها 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة؛ حيث تتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة.

وأشار إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية تمّت تغطيتها من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي أقامتها إدارة التدريب بفرع الهيئة خلال العام الماضي أكثر 125 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 2570، إضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة عن بُعد البالغ عددهم أكثر من 29600 مستفيد ومستفيدة.

ودعا "العنزي"؛ المواطنين والمقيمين، إلى التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات الفرع على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني".

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:56 AM

126 ألف مكالمة.. "هلال أحمر تبوك" يكشف حصاد بلاغات وحالات 2020

"العنزي": تعامل معها وباشرتها 26 فرقة إسعافية تعمل على مدار 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، أكثر من 126040 مكالمة بإجمالي 21666 بلاغاً إسعافياً، أنشئ منها 5643 بلاغاً لحالات الحوادث، فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية 16023؛ وذلك في العام المنقضي 2020م

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي؛ أنه تمّ التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قِبل الفرق الإسعافية البالغ عددها 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة؛ حيث تتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة.

وأشار إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية تمّت تغطيتها من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي أقامتها إدارة التدريب بفرع الهيئة خلال العام الماضي أكثر 125 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 2570، إضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة عن بُعد البالغ عددهم أكثر من 29600 مستفيد ومستفيدة.

ودعا "العنزي"؛ المواطنين والمقيمين، إلى التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات الفرع على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني".

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