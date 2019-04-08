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هذا الأسبوع.. عواصف أبريل تشتد على العاصمة والبرديات حاضرة بعدة مناطق

أمطار تشمل منطقة الرياض بمختلف نواحيها وتكون متوسطة إلى غزيرة

حذر كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي من تعرض منطقة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرديات لمناطق واسعة.

الرياض في مرمى السحب الرعدية وبحسب المؤشرات الحالية، فتتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء منطقة الرياض بداية من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر، تشتد وتزداد رقعتها لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات العصر والمساء من يوم الثلاثاء بمشيئة الله، ومع ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء يميل الطقس للاستقرار وتضعف فرص الأمطار، لتتجدد حالة الاضطراب الجوي من جديد اعتباراً من ساعات ظهر وعصر يوم الأربعاء.

هذه الأمطار من المتوقع - بمشيئة الله- أن تشمل منطقة الرياض بمختلف نواحيها بما فيها العاصمة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على فترات، وقد تُصحب بتساقط لزخات من البرد بمشيئة الله تعالى، كما يتسبب هذا النشاط الملفت للسحب الركامية الرعدية بنشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار خاصة في وسط المملكة وفقاً لطقس العرب.

أمطار أقل شدة وغزارة على الشرقية والقصيم وتشمل الحالة الماطرة بشكل أضعف أجزاءً من المنطقة الشرقية والقصيم، وتشمل كلاً من الدمام، الجبيل، الأحساء والهفوف، بريدة، الرس، عنيزة، حيث ستشهد هذه المناطق هطولات مطرية متوسطة الشدة بشكل عام، قد تترافق بزخات من البرد، كما وقد ينتج عن السحب الركامية رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا الأسبوع.. عواصف أبريل تشتد على العاصمة والبرديات حاضرة بعدة مناطق
سبق

حذر كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي من تعرض منطقة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرديات لمناطق واسعة.

الرياض في مرمى السحب الرعدية وبحسب المؤشرات الحالية، فتتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء منطقة الرياض بداية من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر، تشتد وتزداد رقعتها لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات العصر والمساء من يوم الثلاثاء بمشيئة الله، ومع ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء يميل الطقس للاستقرار وتضعف فرص الأمطار، لتتجدد حالة الاضطراب الجوي من جديد اعتباراً من ساعات ظهر وعصر يوم الأربعاء.

هذه الأمطار من المتوقع - بمشيئة الله- أن تشمل منطقة الرياض بمختلف نواحيها بما فيها العاصمة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على فترات، وقد تُصحب بتساقط لزخات من البرد بمشيئة الله تعالى، كما يتسبب هذا النشاط الملفت للسحب الركامية الرعدية بنشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار خاصة في وسط المملكة وفقاً لطقس العرب.

أمطار أقل شدة وغزارة على الشرقية والقصيم وتشمل الحالة الماطرة بشكل أضعف أجزاءً من المنطقة الشرقية والقصيم، وتشمل كلاً من الدمام، الجبيل، الأحساء والهفوف، بريدة، الرس، عنيزة، حيث ستشهد هذه المناطق هطولات مطرية متوسطة الشدة بشكل عام، قد تترافق بزخات من البرد، كما وقد ينتج عن السحب الركامية رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
05:39 PM

هذا الأسبوع.. عواصف أبريل تشتد على العاصمة والبرديات حاضرة بعدة مناطق

أمطار تشمل منطقة الرياض بمختلف نواحيها وتكون متوسطة إلى غزيرة

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خالد الشاماني - الرياض
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حذر كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي من تعرض منطقة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرديات لمناطق واسعة.

الرياض في مرمى السحب الرعدية وبحسب المؤشرات الحالية، فتتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء منطقة الرياض بداية من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر، تشتد وتزداد رقعتها لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات العصر والمساء من يوم الثلاثاء بمشيئة الله، ومع ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء يميل الطقس للاستقرار وتضعف فرص الأمطار، لتتجدد حالة الاضطراب الجوي من جديد اعتباراً من ساعات ظهر وعصر يوم الأربعاء.

هذه الأمطار من المتوقع - بمشيئة الله- أن تشمل منطقة الرياض بمختلف نواحيها بما فيها العاصمة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على فترات، وقد تُصحب بتساقط لزخات من البرد بمشيئة الله تعالى، كما يتسبب هذا النشاط الملفت للسحب الركامية الرعدية بنشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار خاصة في وسط المملكة وفقاً لطقس العرب.

أمطار أقل شدة وغزارة على الشرقية والقصيم وتشمل الحالة الماطرة بشكل أضعف أجزاءً من المنطقة الشرقية والقصيم، وتشمل كلاً من الدمام، الجبيل، الأحساء والهفوف، بريدة، الرس، عنيزة، حيث ستشهد هذه المناطق هطولات مطرية متوسطة الشدة بشكل عام، قد تترافق بزخات من البرد، كما وقد ينتج عن السحب الركامية رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

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